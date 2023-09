11 Dinge, die leichter sind, als Immobilien zu kaufen

Von: Jana Stäbener

Teilen

Hohe Zinsen und Inflation belasten den deutschen Immobilienmarkt. Keine guten Nachrichten für alle, die mal ein Haus kaufen wollen.

Keine guten Nachrichten für den deutschen Immobilienmarkt, der an manchen Orten besonders günnstig ist: Das Hamburger Gewos-Institut rechnet für das zweite Halbjahr 2023 mit knapp 591.800 Immobilien(ver)käufen, also einem Viertel weniger als im bereits schwachen Jahr 2022.



Das ist der geringste Wert seit Beginn der gesamtdeutschen Zeitreihe im Jahr 1995, teilt das Institut am Donnerstag, 14. September 2023, mit. Es handele sich um den „stärksten jemals gemessenen Rückgang“. Im laufenden Jahr würde man die Folgen des Zinsanstiegs stärker spüren als noch 2022, erklärt Gewos-Experte Sebastian Wunsch.

Immobilien kaufen ist heute schwerer, als die Mario Kart Regenbogen-Strecke zu fahren. © Cash Money/Republic Records, YAY Images/IMAGO, Screenshot Giphy, Collage

Warum Immobilien kaufen immer schwieriger wird

Dass die Immobilienpreise moderat gesunken seien, könne den Anstieg der Finanzierungskosten nicht annähernd kompensieren. Für Selbstnutzer wird so der Immobilienkauf immer schwieriger, da die Finanzierungskosten steigen und die hohe Inflation die Kaufkraft schmälert. Investoren wiederum warteten aus Unsicherheit ab.



Der Immobilienexperte betont, dass die „ausgeprägte Kaufzurückhaltung“ fürs Erste nicht zurückgehen wird. Denn die Inflationsrate liege weit entfernt von den Zielvorstellungen der Notenbanken – erst kürzlich erhöhte die EZB den Leitzins noch einmal (hier erklären wir, was das für die Rente bedeutet). Mittelfristig sei also nicht mit einer Entlastung bei den Zinsen zu rechnen, so Wunsch. Bei den Kaufpreisen erwarte man, dass sie sich zum Jahresende stabilisieren, weil sie aktuell langsamer fielen.



Immobilien kaufen wird also in nächster Zeit nicht einfacher und gesellt sich damit zu den Dingen, die für uns heute Luxus sind und für unsere Eltern ganz normal waren. BuzzFeed News Deutschland von IPPEN.MEDIA listet elf Dinge auf, die leichter sind, als später mal in der eigenen Wohnung oder gar in einem eigenen Haus zu wohnen:

1. Beim Iron-Man mitmachen – und gewinnen

Iron Man 2022 in Frankfurt (Archivbild) © sportfotodienst/IMAGO

2. Dein neues Handy nicht sofort nach fünf Minuten fallen lassen

Ups. © AntonioGuillem/Imago

3. Nach einem Uno-Spiel noch befreundet sein

4. Einen Augenarzt-Termin in unter sechs Monaten bekommen

Ein Augenarzt-Termin in unter sechs Monaten bekommen? Respekt! © Imago

5. Bei der Mario-Kart-Regenbogen-Strecke nicht runter fallen

6. Im Endlevel bei Princess Peach gegen Bowser gewinnen

7. Morgens nicht wieder einschlafen, wenn du Snooze drückst

8. Nach der Cannabis-Legalisierung legal Gras kaufen gehen

Die geplante Cannabis-Legalisierung in Deutschland kritisieren viele als eine „Legalisierung Light“. © VWPics/IMAGO, Collage

Denn seit Monaten ist nur noch von einer „Legalisierung Light“ die Rede. Wer mehr als 25 Gramm Cannabis mit sich führt oder mehr als drei Cannabispflanzen besitzt, macht sich mit der neuen Gesetzgebung weiterhin strafbar. Die drogenpolitische Sprecherin der FDP, Kristine Lütke, wirft Lauterbach deswegen auch vor, „Verbotspolitik fortzusetzen“ Hier sammeln wir 13 Dinge, die genauso schwierig sind, wie nach der Cannabis-Legalisierung legal zu kiffen.

9. Einen verlorenen Ohrstecker im Pool wiederfinden

10. Deinen Kakteen keinen Tropfen Wasser zu viel geben

11. Ohne Reservierung bei der Deutschen Bahn einen Sitzplatz kriegen

Fast jeder dritte Fernverkehrsreisende bei der Bahn hat 2022 sein Ziel mit mindestens 15 Minuten Verspätung erreicht. Was hilft gegen diese Unpünktlichkeit? © Ulrich Wagner/IMAGO, Collage

Mehr zum Thema Immobilien: Rassismus bei der Wohnungssuche – TikToker packt aus

(Mit Material der dpa)