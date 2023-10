Unwetter-Phänomen: Mindestens 40 Tote nach Gletschersee-Sturzflut in Indien

Eine Sturzflut hat den indischen Bundesstaat Sikkim verwüstet. © Prakash Adhikari/dpa

Der kleine indische Bundesstaat Sikkim in der Grenzregion zu China, Nepal und Bhutan wird von einer verheerenden Sturzflut heimgesucht. Es gibt noch Dutzende Vermisste.

Neu Delhi - Nach einer verheerenden Sturzflut in Indien werden weiterhin Dutzende Menschen vermisst. Die Zahl der Toten sei auf mindestens 38 gestiegen, berichtete die „Times of India“ am Freitag. Andere Quellen sprechen von insgesamt 40 Todesopfern. Im Bundesstaat Sikkim im südlichen Himalaya seien 19 Leichen geborgen worden, teilte Verwaltungschef V.B. Pathak am Freitag mit. Im benachbarten Bundesstaat Westbengalen wurden nach Behördenangaben bisher 21 Leichen gefunden.

Die Rettungsarbeiten würden in dem betroffenen kleinen nordöstlichen Bundesstaat Sikkim an der Grenze zu China, Nepal und Bhutan von schlechtem Wetter und beschädigter Infrastruktur erschwert, hieß es von örtlichen Medien. Bei dem Unglück wurden unter anderem Brücken und Häuser zerstört. Es war eines der schlimmsten Unwetterereignisse der Region seit Jahrzehnten. Wie die Regionalregierung von Sikkim mitteilte, wurden mittlerweile fast 8000 Menschen in Notunterkünften in Schulen, Verwaltungsgebäuden und Gästehäusern untergebracht.

Unwetter-Phänomen: Mindestens 38 Tote nach Gletschersee-Sturzflut in Indien

Die indische Armee warnte währenddessen vor weggeschwemmten Schusswaffen und Sprengkörpern, da bei dem Ereignis auch Militärcamps beschädigt worden seien. Sie rief Menschen dazu auf, die Militärausrüstung nicht zu berühren und stattdessen die Polizei zu informieren. Zuvor seien in dem an Sikkim angrenzenden Bundesstaat Westbengalen zwei Menschen gestorben und weitere verletzt worden, nachdem sie einen im Fluss Teesta schwimmenden Mörser berührt hätten, teilte die Polizei mit.

In der Nacht auf Mittwoch hat es in Sikkim stark geregnet, was unter anderem zu einem starken Pegelanstieg des Flusses Teesta geführt hat. Es kam in der bergigen Region auch zum Überlaufen eines Gletschersees und zu einem Dammbruch. Plötzliche Überschwemmungen durch Gletscherseen haben im Zuge des Klimawandels zugenommen. Wegen der Erderwärmung schmilzt das Eis vieler Gletscher schneller. Gletscherseen treten daher immer häufiger über die Ufer. Klimaforscher warnen vor einer zunehmenden Gefahr durch derartige Überschwemmungen im gesamten Himalaya. Zuletzt erschütterten heftige Überschwemmungen Griechenland. dpa, afp