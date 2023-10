Die Inflation geht zurück – was das für deine Rente bedeutet

Von: Giorgia Grimaldi

Seit 2021 sinkt die Inflation erstmals auf „nur“ 3,8 Prozent. Warum das für deine Altersvorsorge wichtig ist.

Seit Monaten sinkt die Inflation, die viele in den letzten Jahren als enorme Belastung empfunden haben. Und das nicht nur bei uns, sondern in der gesamten Eurozone. Im Oktober 2023 lag die Inflationsrate in Deutschland nach vorläufigen Zahlen bei 3,8 Prozent und hat damit den niedrigsten Wert seit August 2021 erreicht.

Inflation: Energie und Lebensmittel sind wieder günstiger

Somit verliert die Inflation, also die allgemeine Verteuerung, deutlich an Tempo. Allerdings nicht in jedem Bereich gleichermaßen. Der aktuelle Abwärtstrend liegt laut Expertinnen und Experten vor allem an den Energiepreisen, die im Vergleich zum Vorjahresmonat um 11,1 Prozent sanken. Lebens- und Genussmittel sind dagegen immer noch teurer als vor einem Jahr, trotzdem schwächte sich der Preisauftrieb von 8,8 auf 7,5 Prozent ab.



Doch selbst wenn manche Supermarktprodukte jetzt wieder etwas günstiger sind, findet die Lebensmittelindustrie Tricks, die einem den Appetit verderben, etwa in dem sie die Füllmenge verringern, aber die Verpackungsgröße beibehalten.

Wie Inflation und Rente zusammenhängen

Wenn bei einer Inflation die Preise stetig steigen, Erhöhungen der Rente jedoch ausbleiben oder nur geringfügig ausfallen, dann verliert das Vermögen, das du für deine Rente ansparst, an Wert und du im Alter an Kaufkraft. Hält eine Inflation von mehreren Prozentpunkten an, müsste eine Rentenzahlung von bisher 1000 Euro in Zukunft erheblich höher sein, wenn du auch im Alter denselben Lebensstandard aufrechterhalten willst.



Denn Rentnerinnen und Rentner treffen akute Inflationsschübe, wie wir sie in den letzten Jahren erlebt haben, besonders hart: Sie können den Verlust, anders als manche Erwerbstätige, nur bedingt kompensieren. Wie viel du jetzt verdienen müsstest, um 1500 Euro Rente zu beziehen, erfährst du hier.

Was der Rückgang der Inflation für deine Sparpläne bedeutet © BSIP/IMAGO, Bearbeitung: BuzzFeed Germany

Was die aktuell niedrige Inflation für deine Altersvorsorge bedeutet

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat erst vor kurzem den Leitzins – also der Zins, zu dem sich Banken frisches Geld bei der EZB leihen – auf 4,5 Prozent erhöht. Die Idee dahinter: Wenn Zinsen steigen, werden Kredite teurer. Unternehmen investieren weniger und auch Verbraucher kaufen weniger ein, kurz: Weniger Geld ist im Umlauf, damit ist das Geld, das zirkuliert, mehr wert, die Inflation nimmt ab.



Und wie beeinflusst dich das? Wenn das Geld wieder mehr wert ist, ist ein guter Zeitpunkt, um zu sparen. Denn durch die Zinserhöhung (die geholfen hat, die Inflation abzuschwächen), gibt es bei Banken höhere Zinsen für Sparer – die Höchstsätze liegen nun fast auf Inflationsniveau (etwa vier Prozent).



Schon 200 Euro, die du jetzt für deine Rente investierst, können also einiges bewirken. Finanzberater haben auch während der letzten Jahren dazu geraten, privat vorzusorgen – obwohl die Inflation hoch und die Zinsen niedrig waren – da das gesetzliche Rentensystem durch fehlende Beitragszahler an seine Grenzen kommt.

(Mit Material der dpa)