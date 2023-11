Mehr Reaktionen: Instagram erweitert Notes mit Audio, Fotos und mehr

Von: Henning Rosenstengel

Instagram fügt seiner DM-Funktion neue interaktive Elemente hinzu, darunter Audio-, Foto-, Video-, GIF- und Sticker-Reaktionen, sowie Standortmarkierungen in Notizen.

Instagram, die beliebte Plattform für Foto- und Videoteilung im Besitz von Meta, testet eine neue Funktion, die es Benutzern ermöglicht, auf Direktnachrichten (DMs) mit einer Vielzahl von Medien zu reagieren. Die Neuerung umfasst Reaktionen mit Audio, Fotos, Videos, GIFs und Stickern, was die Kommunikation in den Direktnachrichten lebendiger und interaktiver gestaltet​​​​. Zuletzt wurde die Option zum Deaktivieren der Lesebestätigung in DMs eingeführt, wie NEXTG.tv berichtet.

Weitere interaktive Funktionen für Notes auf Instagram

Die Einführung dieser Funktionen zielt darauf ab, die Notizen (Notes) in den DMs spannender und einladender zu machen. Notizen sind kurze Beiträge, die 24 Stunden lang oben im Posteingang erscheinen. Die Möglichkeit, Standorte in Notizen zu markieren, wurde ebenfalls kürzlich getestet, um Benutzern zu ermöglichen, einfacher über ihren aktuellen Aufenthaltsort zu kommunizieren.

Die Erweiterung der Reaktionsmöglichkeiten in den DMs ermöglicht es den Nutzern, sich auf eine persönlichere und unterhaltsamere Weise auszudrücken. Dies trägt dazu bei, die Kommunikation visuell ansprechender und interaktiver zu gestalten.

Neue interaktive Funktionen für Notes auf Instagram vorgestellt. © Screenshot / Instagram Blog

Wenige Schritte zur Nutzung der neuen Notizen-Funktionen

Um die neuen Funktionen zu nutzen, müssen Benutzer einfach den DM-Tab in der Instagram-App öffnen, auf die Option „Deine Notiz“ tippen, eine Notiz schreiben und diese teilen. Die Notiz ist dann 24 Stunden lang für die Follower sichtbar, die darauf reagieren können

Instagram hat neben diesen Funktionen auch andere Verbesserungen in seiner DM-Inbox eingeführt. Dazu gehören das Teilen von Musikvorschauen, das Senden stiller Nachrichten, das Anzeigen des Online-Status von Freunden, das Antworten auf Nachrichten während des Browsens im Feed und mehr. Aber auch abgeschickte DMs lassen sich jetzt im Zeitraum von 15 Minuten bearbeiten. Diese Updates sind Teil der größeren Bemühungen von Instagram, die Art und Weise, wie Benutzer miteinander in Verbindung treten und Inhalte teilen, zu verbessern.

Globale Verfügbarkeit der Updates

Einige der neuen Funktionen setzen voraus, dass die Benutzer auf die neueste Version der Instagram-App aktualisiert haben, um Zugang zu den erweiterten Messaging-Funktionen zu erhalten. Die neuen DM-Funktionen von Instagram, die eine reichhaltigere und interaktivere Erfahrung in Direktnachrichten bieten, werden zunächst in ausgewählten Ländern verfügbar sein. Mit der Zeit ist geplant, diese Funktionen weltweit auszurollen, sodass Nutzer überall von den neuesten Verbesserungen profitieren können.