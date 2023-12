Instagram bring neue Filter: Änderungen bei DM-Funktionen

Drucken Teilen

Instagram testet eine neue Filterfunktion für Direktnachrichten (DMs), die das Nachrichtenmanagement für Unternehmen und Creator vereinfachen könnte.

Instagram, die beliebte Social-Media-Plattform, hat angekündigt, dass sie an einer neuen Funktion für ihre Direktnachrichten (DMs) arbeitet. Diese Neuerung, die sich derzeit in der Testphase befindet, soll Nutzern ein verbessertes Nachrichtenmanagement durch Filter ermöglichen. NEXTG.tv hat alle Infos zu den neuen Filtern in Instagram-DMs veröffentlicht.

Mehr zum Thema Instagram aktualisiert DM-Funktion: Neuer Filter für Account-Typen

Instagram Direktnachrichten (DMs) sind ein wesentliches Kommunikationsmittel auf der beliebten Social-Media-Plattform. Sie ermöglichen es Nutzern, privat zu chatten, Fotos, Videos und Links auszutauschen. DMs fördern die Interaktion zwischen Freunden, Familien und Followern. Sie sind auch ein entscheidendes Werkzeug für Influencer und Marken, um mit ihrer Community zu interagieren und Partnerschaften zu pflegen. Instagram erweitert kontinuierlich die Funktionalität der DMs, um eine benutzerfreundlichere und interaktivere Erfahrung zu bieten, und stellt damit sicher, dass sie ein zentraler Bestandteil des Instagram-Erlebnisses bleiben. Zuletzt gab Mark Zuckerberg bekannt, dass sich die Lesebestätigung für Instagram-DMs deaktivieren lässt.