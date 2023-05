TV-Show bringt Menschen mit ungewöhnlichem Lachen in einen Raum zusammen

Von: Bjarne Kommnick

Teilen

Eine französische TV-Show hat eine Gruppe von Menschen zusammengebracht, die eines gemeinsam verbindet: Ein außergewöhnliches Lachen.

Paris – Lachen ist ansteckend. Genau das hat sich die französische TV-Show „C‘est mon choix“ zu Nutzen gemacht und lachende Menschen zu sich eingeladen. Doch nicht etwa nur auf den Zuschauerrängen für eine gute Stimmung des Publikums, sondern direkt als Hauptakteure auf die Bühne. Denn was die geladenen Gäste verbindet, ist eine gemeinsame Sache: Ihr Lachen ist außergewöhnlich. Und das sollen sie in der Sendung unter Beweis stellen.

TV-Show „C‘est mon choix“ lädt Gäste mit ungewöhnlicher Lache ein

Insgesamt haben die Redakteure von „C‘est mon choix“ acht Menschen in die Sendung eingeladen, die mit ihrer unüblichen Lache bereits an anderer Stelle aufgefallen waren. Das Ziel sei es gewesen, diese Leute zusammenzuführen und einfach zu schauen, was passiert – für die Unterhaltung der Zuschauerinnen und Zuschauer. Und das Konzept geht offensichtlich auf, denn auf der Bühne entsteht Freude und Chaos pur.

In einer französischen TV-Show ist eine Gruppe von Menschen mit außergewöhnlicher Lache zusammengekommen. © C‘est mon choix / Viral_Buster / Instagram

Im Studio wurden dafür acht Sessel für die Lachkandidaten bereitgestellt. Die Sitzordnung sei dabei von besonderer Bedeutung gewesen, immerhin bekommt jeder Teilnehmer für seine Lache ein Tier oder einen Gegenstand zugeordnet, mit dessen Lauten die Lache vergleichbar wären.

Menschen mit außergewöhnlichen Lacharten kommen zusammen – und lösen lustige Kettenreaktion aus

So wurde eine Teilnehmerin beispielsweise einem Schwein zugeordnet, eine andere Teilnehmerin wird mit einer Möwe verglichen, eine Dritte mit einem Huhn und eine weitere Frau mit einem Fasanen. Die Lache eines Teilnehmers wird sogar mit einem anspringendem Auto verglichen, eine Frau soll wie eine Trompete beim Lachen klingen. Die verbleibenden zwei Kandidaten werden einem Esel und einer Ziege zugeordnet. Ein Video auf Instagram zeigt Ausschnitte der Show.

Im Verlauf erfordert es nämlich das Geschick der beiden Moderatoren. Immerhin beruht das Konzept darauf, dass die Gäste auf der Bühne auch wirklich lachen. Also fragen sie einen Kandidaten geschickt eine Frage, auf die er antwortet und gleichzeitig anfangen muss zu lachen. Das löst eine Kettenreaktion in der Gruppe aus. Nach und nach müssen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer anfangen zu lachen. Und in der Tat scheinen die ihnen zugeordneten Bilder sehr gut zu ihrer Lache zu passen, das Chaos ist perfekt.

„Lachen ist ein Signal für andere“: Forscherin erklärt, warum Lachen ansteckend ist

Denn es scheint so, als wären die Akteure selbst nicht darauf vorbereitet gewesen, was sie erwarten würde. Ein Teilnehmer lacht, steckt andere damit an, die mit ihrem Lachen wiederum andere in der Gruppe zum Lachen bringen – also eine Art Schneeballsystem. Zuletzt hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der französischen Sendung sogar einen Gastauftritt in der dritten Staffel der Serie „Last One Laughing“ mit Michael „Bully“ Herbig bekommen.

Aber wieso ist lachend überhaupt so ansteckend? „Lachen ist ein Signal für andere, dass jemand nicht bedrohlich, sondern gut gelaunt ist. Daher fühlt man sich von fröhlichen Menschen auch angezogen“, erklärt Ilona Papousek, Psychologin an der Uni Graz gegenüber diepresse.com. „Beobachten wir Mitmenschen beim Lachen, aktivieren sich im Gehirn die Regionen, die aktiv sind, wenn wir selbst lachen. Das bereitet uns darauf vor, mitzulachen.“ Immerhin sei „das Lachen anderer der effektivste Auslöser für Lachen“, so die Forscherin.

Weniger amüsant ist das Verhalten einer Influencerin, die sich in Restaurants unangenehm gegenüber dem Personal verhält.