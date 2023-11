Instagram down: „Etwas ist schiefgelaufen“

Von: Henning Rosenstengel

Ein unerwarteter Ausfall bei Instagram sorgt weltweit für Verwirrung. Nutzer stehen vor leeren Feeds, Login-Problemen und einer rätselhaften Fehlermeldung.

Am Donnerstagnachmittag erlebte die weitverbreitete Social-Media-Plattform Instagram einen unerwarteten Ausfall. Die ersten Anzeichen deuten darauf hin, dass es sich um ein weit verbreitetes Problem handelt, das viele ihrer Nutzer weltweit betrifft.

Instagram down: Berichte und Bestätigungen

Laut Berichten von Nutzern und Bestätigungen von Störungsmeldeportalen wie allestoerungen.de funktionierte Instagram plötzlich nicht mehr wie gewohnt. Seit 14.45 Uhr gingen auf dem genannten Portal bereits über 3000 Störungsmeldungen ein.

Betroffen sind sowohl die mobile App von Instagram als auch die Desktop-Version der Website. Nutzer berichten von verschiedenen Problemen, von nicht ladenden Feeds und Stories bis hin zu Login-Problemen.

Die Nachricht „Etwas ist schiefgelaufen“ erscheint derzeit auf vielen Smartphones. © Rene Traut/Imago

„Etwas ist schiefgelaufen“: Fehlermeldung und Spekulationen

Beim Versuch, auf die Plattform zuzugreifen, wurden viele Nutzer mit der Fehlermeldung konfrontiert: „Etwas ist schiefgelaufen. Aufgrund eines Fehlers konnte die Seite nicht geladen werden.“ Es wird spekuliert, dass es sich um ein serverseitiges Problem handeln könnte.

Instagram hat bisher noch keine offizielle Stellungnahme zu dem Vorfall abgegeben. Es ist unklar, wie lange es dauern wird, bis das Problem behoben ist und ob Datenverluste oder andere schwerwiegende Folgen zu befürchten sind.

In der Zwischenzeit suchen viele Nutzer nach Alternativen, um mit ihren Followern in Kontakt zu bleiben. Es bleibt abzuwarten, wie Instagram auf diesen Vorfall reagiert und welche Maßnahmen ergriffen werden, um solche Ausfälle in Zukunft zu verhindern. Auf X (ehemals Twitter) werden bereits reichliche Memes gepostet.