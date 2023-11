Instagram: Kommentare unter Posts lassen sich in der Story teilen

Von: Henning Rosenstengel

Instagram hat erneut eine innovative Funktion zum Teilen von Kommentaren in der Story eingeführt, die das Community-Engagement verstärken könnte.

Instagram, die Plattform, die stets an der Spitze der sozialen Medieninnovation steht, hat eine neue Funktion eingeführt, die das Potenzial hat, die Art und Weise, wie Marken und Einzelpersonen mit ihrer Community interagieren, zu revolutionieren. Diese neueste Ergänzung ermöglicht es Nutzern, Antworten auf ihre Beiträge in einer dynamischen und visuell ansprechenden Weise in ihren Stories zu teilen. Dieser Artikel bietet einen umfassenden Einblick in die Funktionsweise, den Nutzen und die strategische Anwendung dieser neuen Funktion.

Seit ihrer Einführung haben sich Instagram Stories als mächtiges Werkzeug für Storytelling und Marketing etabliert. Sie bieten eine flüchtige, aber wirkungsvolle Möglichkeit, Momente zu teilen, die eine direktere und persönlichere Verbindung zum Publikum schaffen. Mit der neuesten Aktualisierung baut Instagram auf dieser Dynamik auf und fügt eine weitere Ebene der Interaktivität hinzu.

Antworten unter Postings auf Instagram lassen sich jetzt ganz einfach in der Story teilen. © IMAGO/xDedMityayx

Kommentare auf Instagram direkt in der Story teilen: Neues Kapitel im Community Engagement

Die Möglichkeit, Post-Antworten in Stories zu teilen, ist mehr als nur eine kosmetische Neuerung. Es ist ein strategisches Tool, das darauf abzielt, das Engagement zu vertiefen und die Konversationen zu bereichern. Durch das Hervorheben von Kommentaren in Stories können Nutzer spezifische Antworten auswählen und diese in den Mittelpunkt ihrer Story-Inhalte stellen. Dies fördert nicht nur die Interaktion, sondern auch die Sichtbarkeit von engagierten Followern.

Die praktische Anwendung dieser Funktion ist vielfältig. Marken können beispielsweise Fragen stellen und die besten Antworten ihrer Follower teilen, um eine Diskussion zu fördern. Influencer können diese Funktion nutzen, um häufig gestellte Fragen in einer kreativen Form zu beantworten. Die Möglichkeit, Kommentare als Sticker in Stories zu platzieren, gibt Nutzern die Freiheit, die ausgewählten Antworten mit weiteren visuellen Elementen zu versehen und so ihre Nachricht zu verstärken. NEXTG.tv berichtete zuletzt über eine genaue Schrittanleitung zum Teilen von Kommentaren

Zukünftige Perspektiven und Potenziale: Anpassungsoptionen für geteilte Kommentare

Diese Funktion könnte erst der Anfang einer Reihe von interaktiven Tools sein, die Instagram einführen könnte, um die Plattform noch nutzerfreundlicher zu gestalten. Es ist denkbar, dass zukünftige Updates weitere Anpassungsoptionen für die Kommentar-Sticker bieten könnten, wie etwa unterschiedliche Designs oder die Integration von Hashtags und Mentions direkt in den Sticker.