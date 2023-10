Instagram: Mark Zuckerberg zeigt sich mit blauem Auge nach Training

Von: Henning Rosenstengel

Mark Zuckerberg, der Gründer und CEO von Meta, präsentiert sich mit zwei blauen Augen auf Instagram, die er beim Jiu-Jitsu-Training erlitten hat.

Bielefeld - In einem Instagram-Post am Sonntag zeigte der 39-Jährige stolz seine Verletzungen und kommentierte humorvoll: „Das Sparring ist etwas aus dem Ruder gelaufen. Vielleicht muss ich meinen Avatar aktualisieren.“

Meta-Boss Mark Zuckerberg zeigt sich auch nach dem Training humorvoll. © Imago

Der Chef von Instagram, WhatsApp, Facebook und Threads findet während der Pandemie ein neues Hobby

In einem Interview im August 2022 erzählte Zuckerberg, dass er während der COVID-19-Pandemie mit dem Jiu-Jitsu begonnen habe. Er fand in der Kampfkunst nicht nur einen Weg, sich körperlich zu betätigen, sondern auch einen Energieschub für seinen Alltag. „MMA ist genau das Richtige“, so Zuckerberg im Gespräch mit dem Podcast-Moderator Joe Rogan. „Nach ein oder zwei Stunden Training bin ich jetzt bereit, jedes Problem bei der Arbeit des Tages zu lösen.“

Zuckerberg trainiert nicht mit irgendwem, sondern mit dem renommierten Trainer Dave Camarillo. Dieser half ihm sogar dabei, bei seinem ersten Jiu-Jitsu-Wettkampf im Mai Gold- und Silbermedaillen zu gewinnen. Über diesen Erfolg berichtete Zuckerberg stolz auf Instagram und dankte dabei nicht nur Camarillo, sondern auch Khai Wu und James Terry für das intensive Training.

Anerkennung von seinem Trainer und Wertschätzung

Dave Camarillo, der Zuckerberg trainiert, ist sichtlich stolz auf seinen Schüler. In einem eigenen Instagram-Post äußerte er seine Bewunderung für den CEO von Meta. „Es ist inspirierend zu sehen, wie jemand so bekannt sich in einer neuen Arena herausfordert“, schrieb Camarillo. Er betonte auch die transformative Kraft des Jiu-Jitsu und wie es Menschen verändern kann.

Die Beziehung zwischen Zuckerberg und Camarillo ist nicht nur auf das Training beschränkt. Kürzlich gratulierte Zuckerberg Camarillo zu seinem fünften Dan Schwarzen Gürtel im Jiu-Jitsu. Dabei betonte er, wie viel er von Camarillo gelernt hat, sowohl im Kampfsport als auch im Leben. Es ist klar, dass beide eine tiefe gegenseitige Wertschätzung teilen.

Mark Zuckerbergs Fortschritte im Kampfsport

Zuckerberg hat in der Kampfkunst deutliche Fortschritte gemacht. Kürzlich wurde er zum Wettkampf im blauen Gürtel befördert, was bedeutet, dass er vom Anfängergürtel Weiß aufgestiegen ist. Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Erfolge er in dieser Disziplin noch erzielen wird.

Auch außerhalb des Kampfsports sorgt Mark Zuckerberg regelmäßig für Schlagzeilen. Zuletzt stellte er ein Konkurrenz-Produkt zu Chat-GPT vor. Das neue Feature soll jedoch zunächst nur in den USA verfügbar sein.