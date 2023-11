Instagram Reels - Umfragen und Profilanzeige-Steuerung verfügbar

Instagram erweitert Reels mit zwei weiteren Funktionen. Dazu gehören interaktive Umfragen und verbesserte Profilanzeige-Optionen auf der Plattform.

Instagram, die beliebte Social-Media-Plattform, hat kürzlich zwei aufregende neue Funktionen für ihre Reels vorgestellt. Zum einen können Nutzer jetzt interaktive Umfragen in ihre Reels integrieren, zum anderen bietet Instagram eine verbesserte Steuerung der Profilanzeige für Reels. Diese Neuerungen sind Teil von Instagrams ständigen Bemühungen, die Plattform benutzerfreundlicher und interaktiver zu gestalten. Zuletzt wurde außerdem die Downloadfunktion mit Wasserzeichen für Reels auf Instagram eingeführt.

Instagram Reels bekommen zwei neue Funktionen - mehr Kontrolle beim Veröffentlichen. © Jakub Porzycki via www.imago-images.de

Interaktive Umfragen in Reels: Ein Schub für die Nutzerbindung

Die Einführung von Umfragen in Instagram Reels ist ein cleverer Schachzug, der die Interaktion und das Engagement der Nutzer fördert. Diese Funktion ermöglicht es den Erstellern von Inhalten, direktes Feedback von ihren Followern zu erhalten und so eine stärkere Verbindung zu ihrer Community aufzubauen. Umfragen in Reels können für eine Vielzahl von Zwecken verwendet werden, von lustigen und leichten Fragen bis hin zu Meinungsumfragen zu aktuellen Themen. Seit einigen Wochen können Nutzer auf Instagram eigene Fotos zu Stickern für Reels machen - das selbe ist auch in Instagram-Stories möglich.

Vorteile der Umfrage-Funktion in Reels:

Erhöhte Interaktion: Die Umfragen ermutigen die Follower zur Teilnahme und erhöhen so die Interaktion mit dem Inhalt.

Die Umfragen ermutigen die Follower zur Teilnahme und erhöhen so die Interaktion mit dem Inhalt. Feedback in Echtzeit: Content-Ersteller erhalten sofortiges Feedback, was ihnen hilft, ihre Inhalte zu verbessern.

Content-Ersteller erhalten sofortiges Feedback, was ihnen hilft, ihre Inhalte zu verbessern. Community-Einbindung: Umfragen stärken das Gefühl der Gemeinschaft, indem sie den Followern eine Stimme geben.

Neue Profilanzeige-Optionen: Mehr Kontrolle für Nutzer beim Hochladen von Reels

Instagrams zweite Neuerung betrifft die Anzeigeoptionen für Reels im Nutzerprofil. Bisher wurden Reels automatisch sowohl im Haupt-Grid als auch im speziellen Reels-Bereich des Profils angezeigt. Nun haben Nutzer die Möglichkeit, zu entscheiden, ob ihre Reels nur im Reels-Bereich oder auch im Haupt-Grid erscheinen sollen. Diese Flexibilität ermöglicht es den Nutzern, ihr Profil nach ihren persönlichen Vorlieben zu gestalten und zu organisieren.

Vorteile der erweiterten Profilanzeige-Steuerung:

Individuelle Profilgestaltung: Nutzer können ihr Profil-Layout nach ihren Wünschen anpassen.

Nutzer können ihr Profil-Layout nach ihren Wünschen anpassen. Gezielte Inhaltspräsentation: Ersteller können entscheiden, wie und wo ihre Reels am besten zur Geltung kommen.

Ersteller können entscheiden, wie und wo ihre Reels am besten zur Geltung kommen. Verbesserte Übersichtlichkeit: Die Option, Reels nur im speziellen Bereich anzuzeigen, sorgt für ein aufgeräumteres und fokussierteres Profil.

Mit diesen beiden neuen Funktionen unterstreicht Instagram erneut sein Engagement für kontinuierliche Innovation und Nutzerorientierung. Vor einigen Tagen stellte das Unternehmen die „My-Week“-Funktion auf Instagram vor, damit lassen sich Stories auf Instagram bis zu 7 Tage veröffentlichen.