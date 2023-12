Instagram Update: Neue Audio-Filter für Reels eingeführt

Instagrams neue Audio-Filter für Reels verändert die Art und Weise, wie Nutzer ihre Inhalte gestalten, doch was kann die neue Funktion der Plattform?

Instagram, die beliebte Social-Media-Plattform, hat eine signifikante Neuerung für seine Reels-Funktion eingeführt. Diese Neuerung umfasst innovative Audio-Filter, die den Nutzern mehr kreative Freiheit bei der Gestaltung ihrer Inhalte ermöglichen.

Die Rolle von Audio in Instagram Reels

Audio spielt eine entscheidende Rolle in der Welt der Instagram Reels. Es ist ein wesentlicher Bestandteil, der die Stimmung und den Ton eines Videos maßgeblich beeinflusst. Mit den neuen Audio-Filtern eröffnet Instagram seinen Nutzern nun die Möglichkeit, Original-Sounds in ihren Reels mit verschiedenen Effekten zu versehen, um ihren Inhalten eine individuelle Note zu verleihen. Zuletzt erweiterte Instagram auch die Reaktion auf Notes mit Audio, Fotos und mehr.

Diversität der Audio-Filter bringt Potenzial für kreative Entfaltung

Die Palette der verfügbaren Audio-Filter ist vielfältig. Zu den Optionen gehören „None“ (kein Filter), „Speed Up“ (Beschleunigung), „Slowed“ (Verlangsamung), „Crunchy“ (kräftiger Sound), „Dreamy“ (traumhaft) und „Radio“ (Radio-Effekt). Diese Filter ermöglichen es den Nutzern, den Original-Sound ihren spezifischen kreativen Vorstellungen anzupassen. So können bekannte Sounds in einzigartiger Weise modifiziert werden, selbst wenn sie aufgrund eines Trends bereits in anderen Videos verwendet wurden.

Die Einführung dieser Audio-Filter bietet Content-Creatorn eine zusätzliche Ebene der kreativen Freiheit. Durch die Anpassung des Sounds können sie ihre Videos nicht nur visuell, sondern auch auditiv von anderen abheben. Dies könnte ein entscheidender Faktor für Creator sein, um sich in der vielfältigen Welt von Instagram Reels zu differenzieren und ihren Inhalten mehr Individualität und Wiedererkennungswert zu verleihen.

Neben den spannenden Audio-Filtern für Reels bringt Instagram weitere Updates: Die Einführung von Hype Comments erlaubt es Nutzern, Stories auf Instagram zu kommentieren, wodurch die Interaktion gestärkt wird. Eine nahtlose Integration mit WhatsApp erleichtert das Teilen von Status-Updates auf Instagram. Zudem führen Facebook und Instagram neue, kostenintensive Abonnements wie „Meta Verified“ und „Ohne Werbung“ ein, mit Jahresgebühren bis zu 660 €.