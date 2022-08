Picasso, Jesus, Hitler – interaktive Karte zeigt wichtigste Menschen einer Stadt

Bekannte Menschen gibt es viele. Ein Kartenmacher aus Helsinki hat sie in einer interaktiven Karte verewigt, die zeigt, wo sie ihre Wurzeln haben.

Helsinki – In Zeiten moderner Navigationssysteme kommen Karten in Papierform immer seltener zum Einsatz. Digitale Karten – wie Google Maps – gewinnen dafür immer mehr an Bedeutung. Doch diese müssen nicht immer nur Orte oder die beste Route zum Ziel zeigen. Das dachte sich wohl auch Topi Tjukanov, ein Kartenmacher aus Helsinki (Finnland). Er hat eine digitale Karte entwickelt, die von der Optik stark an Google Maps erinnert, aber einen völlig anderen Zweck erfüllt.

Karte zeigt wichtigste Menschen einer Stadt: Es gibt sehr viel zu entdecken

Namen von Ländern oder Städten sucht man auf der interaktiven Karte von Topi Tjukanov vergeblich – stattdessen finden sich auf der Weltkarte die Namen bekannter Menschen. Dank der Karte kann man sehen, wer die wichtigste Person einer Stadt oder Region ist. Angezeigt werden zunächst die bemerkenswertesten Personen, zoomt man näher heran, tauchen auch die Namen von weniger bekannten Persönlichkeiten auf.

Über einen Filter lässt sich einstellen, ob man alle Personen angezeigt bekommen möchte oder nur die aus einem ganz bestimmten Bereich. Zur Auswahl stehen Kultur, Entdeckung und Wissenschaft, Herrschaft oder Sport und Spiele. Klickt man auf die Namen der Menschen, zeigt die Karte Detailinformationen an – unter anderem einen „notability rank“ (Bekannheitsgrad). Dieser ist auch ausschlaggebend dafür, ob eine Person gleich sichtbar ist oder erst bei näherem Heranzoomen.

Karte errechnet Bekanntheitsgrad für jede Person – auch Adolf Hitler dabei

Das Nachrichtenportal The Verge berichtet, dass die Grundlage für diesen Bekanntheitsscore einer Person deren Wikipedia- oder Wikidata-Einträge sind. Dabei spielt laut t3n auch die Anzahl der Wörter in allen Biografien auf der Website und die Seitenaufrufe eine wichtige Rolle. So kommt es etwa, dass Angela Merkel als bekannteste Person in Hamburg auf der Karte von Topi Tjukanov gelistet ist. Die ehemalige Bundeskanzlerin hat einen notability rank (nr) von 113.

Zoomt man auf der Karte weit von Deutschland weg, stehen neben Merkel noch die Namen Martin Luther (nr 22), Karl Marx (nr 16) und Adolf Hitler (nr 4) als bekannteste Personen über Deutschland. Der ehemalige Reichskanzler wurde in der Nähe der deutsch-österreichischen Grenze geboren und wird deshalb wohl auch noch zu Deutschland zugerechnet. Denn die Karte zeigt immer den jeweiligen Geburtsort an, unabhängig von der Wirkungsstätte.

Interaktive Karte zeigt Namen bekannter Personen – seit 3.500 vor Christus!

So kommt es auch, dass etwa Angela Merkel als wichtigste Person in Hamburg gelistet ist oder Papst Benedikt XVI. in Bayern, da der emeritierte Pontifex am 16. April 1927 in Marktl geboren wurde. Klickt man auf den Namen einer der Person, wird man auf die jeweilige Wikipedia- oder Wikidata-Seite weitergeleitet, wo man mehr Informationen zu der Person findet. Die Daten, die Topi Tjukanov in seine Karte eingespeist hat, sollen laut t3n aus einer Datenbank von Nature.com stammen.

Laut eigenen Angaben enthält die Datenbank die Daten von allen bekannten Personen, die im Zeitraum 3.500 vor Christus bis 2018 nach Christus gelebt haben. Eine genaue Namensanzahl ist nicht bekannt – doch schaut man sich die Karte an, merkt man schnell, dass es seit 3.500 vor Christus viele bemerkenswerte Menschen in der Geschichte der Menschheit gibt oder gegeben hatte. Und apropos Christus – auch Jesus ist auf der Karte zu finden.

Interaktive Karte ohne Städtenamen – bekannte Namen helfen bei Orientierung

Mit einem notability rank von 204.5 ist der Messias der Christen auf der Karte die bekannteste Person im Westjordanland – noch vor dem ehemaligen israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Ein paar Nachteile hat die Karte aber: Man kann nicht gezielt nach einer Person suchen und auch die Orientierung auf der interaktiven Karte ist recht schwer, da die Namen der Länder und Städte fehlen. Gerade kleine Orte lassen sich nur schwer eindeutig bestimmen.

Doch dank bekannter Persönlichkeiten wie Gottlieb Daimler lassen sich aber zumindest größere Städte wie Stuttgart recht schnell ausfindig machen. Neben ihm gehören unter anderem Jürgen Klinsmann sowie Robert Bosch laut der Karte mit zu den wichtigsten Menschen aus Stuttgart. Zoomt man aber etwas aus der Karte heraus, sind es die Namen von Albert Einstein, Friedrich Schiller und Georg Wilhelm Friedrich Hegel (Philosoph), die über Baden-Württemberg stehen.