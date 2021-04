Ende der ISS droht – Russland will sich bald zurückziehen

Die Internationale Raumstation ISS hat immer wieder technische Probleme – nun droht ihr ein baldiges Aus: Russland stellt eine Beteiligung über 2024 hinaus in Frage.

Seit mehr als 20 Jahren kreist die Internationale Raumstation (ISS)* um die Erde und ist dauerhaft von Menschen bewohnt – nun droht ihr Aus früher, als zuletzt erwartet. Der russische Vize-Regierungschef Juri Borissow erklärte im Staatsfernsehen, Russland könnte bereits ab 2025 aus dem Projekt ISS aussteigen. „Es ist mehr als fair, sie (die Partner) rechtzeitig zu warnen“, so Borissow.

Es werde eine Entscheidung auf Grundlage des technischen Zustands der Station getroffen, teilte die russische Raumfahrtorganisation Roskosmos nach Angaben der Staatsagentur Tass mit. „Zuletzt kamen häufiger Berichte über technische Fehlfunktionen“, erklärte Borissow Tass zufolge. Tatsächlich kämpft Russland seit einiger Zeit mit Lecks in alten russischen ISS-Modulen*.

Ende der ISS? Russland will 2025 aus dem Projekt im All aussteigen

Anfang März hatte der Vize-Vorsitzende des russischen Raumfahrtunternehmens RKK Energija, Juri Gidsenko, noch erklärt, dass die ISS bis mindestens 2028 im All bleiben solle. Diese Entscheidung sei auf „höchsten Ebenen“ getroffen worden. Offiziell gab es aber noch keine Entscheidung dazu. Die neueste Entscheidung, dass auf eine technische Überprüfung wahrscheinlich der russische Ausstieg aus dem Projekt ISS folgt, sei bereits am 12. April, dem russischen „Tag des Kosmonauten“* bei einem Termin mit Wladimir Putin gefallen, so Borissow.

Die Nasa, Esa oder weitere an der Raumstation beteiligte Partner haben sich bislang noch nicht zu den russischen ISS-Plänen geäußert. Derzeit ist unklar, ob sie die ISS ohne russische Beteiligung weiter betreiben würden – schließlich ist der Betrieb der Raumstation äußerst teuer, außerdem würde mit den russischen „Sojus“-Raumkapseln eine wichtige Beförderungsmöglichkeit zur ISS wegfallen. Russland plant für die Zukunft eine eigene Raumstation. Details dazu sind noch nicht bekannt. (Tanja Banner mit dpa) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.