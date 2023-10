iPhone 15 Pro: Berichte über eingebrannte OLED-Displays

Teilen

Besitzer des iPhone 15 Pro erleben Burn-in auf ihren OLED-Displays, trotz Apples Versprechen der Vorbeugung; offizielle Stellungnahme steht aus.

Seit seiner Einführung im September hat das iPhone 15 Pro sowohl Lob als auch Kritik erhalten. Eine wachsende Anzahl von Nutzern hat jedoch Probleme mit den OLED-Displays der Geräte gemeldet, insbesondere mit sogenannten „eingebrannten“ Bildern oder „Burn-in“-Effekten. Diese Probleme haben Fragen zur Qualität und Langlebigkeit der Displays aufgeworfen, insbesondere da Apple behauptet hatte, spezielle Methoden zur Verhinderung dieses Verhaltens zu verwenden.

Die neuen iPhone 15 Pro Modelle sind da. Doch die Geräte weisen erhebliche Mängel bei Verkaufsstart auf. (Symbolbild) © Mahmoud Ajjour/imago

Apple iPhone 15 Pro laut Berichten mit eingebrannten Displays: Was ist das „Burn-in“-Problem?

Das „Burn-in“-Phänomen tritt auf, wenn ein statisches Bild über längere Zeit auf einem Bildschirm angezeigt wird und Rückstände oder „Geisterbilder“ hinterlässt, die auch dann noch sichtbar sind, wenn sich das Bild ändert. Dies ist bei OLED-Displays besonders problematisch, da diese eine organische Verbindung verwenden, die dazu neigt, mit der Zeit abzubauen, insbesondere an Stellen, die häufig und mit hoher Helligkeit beleuchtet werden.

In verschiedenen Foren, darunter Reddit und offizielle Apple-Foren, aber auch Instagram und TikTok, haben sich die Berichte gehäuft. Nutzer haben Fotos und Beschreibungen von ihren Displays gepostet, die alles von leicht wahrnehmbaren Rückständen bis hin zu deutlich sichtbaren „eingebrannten“ Bildern zeigen, darunter App-Symbole, Tastaturelemente und andere statische Display-Inhalte. Interessanterweise scheinen die Pro Max-Varianten des iPhone 15 überproportional betroffen zu sein.

iPhone 15 Pro mit „Burn-in“-Problem: Reaktionen und Lösungen

Obwohl Apple keine offizielle Erklärung abgegeben hat, haben einige Nutzer ihre Interaktionen mit dem Apple-Support geteilt. In einigen Fällen wurden betroffenen Kunden Austauschgeräte angeboten, obwohl die Verfügbarkeit von Ersatzgeräten begrenzt zu sein scheint. Ein Mitarbeiter in einem Apple Store deutete an, dass es sich um ein Hardware-Problem handeln könnte, was die Sorge um eine mögliche weit verbreitete Produktionsfehler erhöht.

Die genaue Ursache des Problems ist noch unklar. Einige Nutzer vermuten, dass das Always-On-Display des iPhone 15 Pro eine Rolle spielen könnte, obwohl dies noch nicht bestätigt wurde. Apple hat in der Vergangenheit Ratschläge zur Vermeidung von Burn-in gegeben, wie z.B. das Vermeiden der Anzeige von Standbildern bei maximaler Helligkeit über längere Zeiträume. Trotz dieser Richtlinien scheint das aktuelle Problem für viele unerwartet zu kommen.

Weitere Probleme beim iPhone 15:

Die Burn-in-Problematik ist nicht das einzige Problem, das bei den neuen iPhones gemeldet wurde. Es gab auch viele Berichte über überhitzende Modelle, knisternde Lautsprecher und nicht korrekt arbeitendes Reverse Charging, wie NEXTG.tv berichtet. Diese Probleme, zusammen mit dem Burn-in-Problem, haben Fragen zur Qualitätssicherung und Zuverlässigkeit der neuesten iPhone-Modelle aufgeworfen.

Außerdem hat Apple, das wertvollste Unternehmen der Welt, hat seinen Nutzern eine Million Dollar in Aussicht gestellt, wenn sie eine Sicherheitslücke in einem ihrer Geräte finden.