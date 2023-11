Island ruft nach erneuten Erdbeben den Notstand aus: Vulkanausbruch droht „in einigen Tagen“

Von: Kilian Bäuml

Hunderte Erdbeben wurden in Island registriert, auch nahe der Hauptstadt Reykjavik. Die Angst vor einem Vulkanausbruch nimmt zu.

Reykjavik – In den vergangenen Tagen kam es in Island zu tausenden Erbeben, inzwischen wird auch ein Vulkanausbruch befürchtet. Dieser könnte sich laut der isländischen Wetterbehörde IMO „in einigen Tagen“ ereignen. Im Südwesten des Landes wurde deshalb der Notstand ausgerufen. Auf der Insel befinden sich dutzende aktive Vulkane, ein Ausbruch könnte verheerend sein.

Erdbebenserie auf Island – Vulkanausbruch wahrscheinlich innerhalb der nächsten Tage

Wegen der anhaltenden schweren Erdbebenserie auf Island warnen die Behörden auf der Insel vor noch stärkeren Beben und einem möglicherweise bevorstehenden Vulkanausbruch. Die Erschütterungen in der Nähe des Ortes Grindavík könnten noch heftiger werden und letztlich zu einer Eruption führen, teilte die isländische Polizei am Freitagabend mit. Vorsichtshalber sei die Evakuierung der Ortschaft angeordnet worden. Es werde geprüft, ob sich das Magma der Erdoberfläche nähere. In den vergangenen drei Jahren war es jedes Jahr zu einem Vulkanausbruch bekommen.

Wegen der Erdbeben und dem drohenden Vulkanausbruch wurden bereits Touristen-Attrackionen wie die Blaue Lagune gesperrt. © Raul Moreno/dpa

Die Wetterbehörde stellte nach eigenen Angaben eine Ansammlung von Magma etwa fünf Kilometer unterhalb der Erdoberfläche fest. Sollte sich das Magma in Richtung der Oberfläche bewegen, könnte dies zu einem Vulkanausbruch führen. Laut der isländischen Wetterbehörde Vedurstofa seien die aktuellen Anzeichen vergleichbar mit den Vorboten der ersten Eruption am Vulkan Fagradalsfjall im Jahr 2021. Auch die seismische Aktivität sei ähnlich wie bei dem Ausbruch vor drei Jahren. Das Magma erreiche wahrscheinlich innerhalb der nächsten Tage die Erdoberfläche.

Hunderte Erdbeben in Island – Ort nahe Reykjavik evakuiert

Am Freitag wurden etwa 800 Beben rund drei Kilometer nördlich des 4000-Einwohner-Ortes Grindavik auf der Reykjanes-Halbinsel gemessen. Nach vorläufigen Angaben der Wetterbehörde hatte das stärkste dieser Beben eine Stärke von 5,2. Die Polizei schloss eine Verbindungsstraße nach Grindavik, die durch die Beben beschädigt worden war. Weiter rief die Polizei eine Gefahrenlage (hættustig) aus. Diese Stufe des Warnsystems bedeutet, dass die Behörden eine zunehmende Gefahr sehen und Maßnahmen ergriffen werden, um die Sicherheit der Menschen in dem Gebiet zu gewährleisten.

Land Island Ort Grindavik (40 km von Reykjavik) Stärke des Erbeben 5,2 Befürchtung Vulkanausbruch

Der Ort Grindavik befindet sich etwa 40 Kilometer entfernt der Hauptstadt Reykjavik, in der rund 120.000 Menschen leben. Die Erschütterung konnte man dort und an der Südküste des Landes noch spüren. Seit Ende Oktober wurden nach Angaben der IMO auf der Reykjanes-Halbinsel rund 24.000 Erdstöße gemessen. (kiba/dpa/afp)