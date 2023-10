Israelisches Paar überlebt 20 Stunden lang in Händen der Hamas – weil es die Geiselnehmer besänftigte

Von: Romina Kunze

Smalltalk und Verpflegung für ihre Peiniger retten einem älteren Ehepaar wohl das Leben. Die beiden Israelis wurden in ihrem eigenen Haus von Hamas als Geisel genommen.

Tel Aviv – Es ist eine Szene, wie aus einem Film: Ein bewaffneter Terrorist hält eine Frau in seinem Arm und droht die Geisel zu töten, während ihm ein Polizist mit gezogener Waffe gegenübersteht. Nur dass es die fürchterliche Realität für ein Paar in Israel gewesen ist, das von den Hamas während des Überfalls auf Israel in ihrem eigenen Zuhause als Geisel genommen wurden.

Mehrere Stunden waren Rachel Edri und ihr Mann David bereits in der Gewalt der Terroristen als Hilfe eintraf. Einer der Polizisten, die kamen, um die beiden 60-Jährigen aus den Händen der Hamas zu befreien, war ihr Sohn Evi. Gegenüber dem US-amerikanischen Nachrichtensender ABC News berichtet die Familie von dem traumatischen Erlebnis.

Krieg in Israel: Hamas halten Ehepaar während Angriff als Geisel – Sohn war einer ihrer Befreier

Als er das Haus seiner Eltern betrat, sah Evi seine Mutter, die einem Terroristen hilflos ausgeliefert war. „Er hatte seinen Arm um ihren Hals gelegt und eine Granate in der anderen Hand“, erklärt der junge Polizist dem Reporter von ABC News in einem Video-Beitrag. Unbemerkt habe sie ihm mit der Hand signalisiert, wie viele Geiselnehmer sich in dem Haus befanden: fünf.

Über das Fenster im ersten Stock hätte die Hamas sich Zutritt in das Haus in Ofakim, etwa 25 Kilometer von der Grenze zum Gazastreifen entfernt, verschafft und das Ehepaar als Geiseln genommen.

Israelisches Ehepaar überlebt trotz Geiselhaft im Krieg, indem es Hamas-Terroristen versorgt

Im Video-Beitrag sind tiefe Einschusslöcher in den Zimmerwänden zu sehen. Auf dem Boden sei Blut, berichtet ABC News. Insgesamt 20 Stunden waren sie in der Geiselhaft der Hamas, die am Wochenende Israel unerwartet überfiel. Eine Spezialeinheit des Militärs (SWAT-Team) befreite Rachel und David Edri schließlich.

Um ihre Geiselnehmer zu besänftigen, verwickelte Rachel sie in Smalltalk und versorgte sie mit Essen und Getränke. „Ich habe ihnen Hühnchen gemacht und Kaffee gekocht“, erzählte sie dem Reporter. Sie befürchtete, dass die Stimmung kippen könnte. „Ich wusste, sie würden wütend werden, wenn sie hungrig sind“, so die 60-jährige Israelin.

Im Laufe des Nachmittags bot die Frau einem der Terroristen an, dessen Handverletzung zu versorgen, berichtet das israelische Nachrichtenportal Jewish News Syndicate (JNS). „Du siehst blass aus“, soll sie zu ihm gesagt haben, um ihn abzulenken und brachte Wasser und Obst. Mit ihrem Vorgehen rettete die 60-Jährige vermutlich das Leben ihres Mannes und ihr eigenes.

Hamas geht im Krieg gegen Israel skrupellos gegen Zivilisten vor

Am frühen Samstagmorgen (7. Oktober) feuerten Mitglieder der terroristischen Organisation Hamas dutzende Raketen auf Israel und fielen in das Land ein. Hamas-Milizen drangen in Israel in Häuser mehrerer Glaubenssiedlungen (Kibbuz) nahe der Grenze ein. Mehr als Tausend Israelis wurden getötet, Hunderte wurden von Israel nach Gaza verschleppt. Unter den im Krieg entführten Geiseln sind nach Informationen des Auswärtigen Amtes auch Deutsche.

Bei einem Musikfestival im Süden des Landes hinterließen die Hamas in Israel ein Massaker, mindestens 260 junge Männer und Frauen sowie Jugendlichen sterben. Videos und Bilder im Internet zeigen verstörende Szenen, Augenzeugen berichten vom grausamen Vorgehen der Terroristen, die wahllos und ohne Skrupel um sich geschossen haben sollen. (rku)