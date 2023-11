Geisel entkommt der Hamas in Gaza – und wird nur 4 Tage später wieder gefasst

Von: Nadja Zinsmeister

Eine Geisel der Hamas soll wegen Bombardierungen für einige Tage die Flucht aus der Gefangenschaft in Gaza gelungen sein. Doch Passanten lieferten ihn erneut aus.

Tel Aviv/Gaza - Eine 25-jährige Geisel, die von der Terrororganisation Hamas in den Gazastreifen verschleppt und mittlerweile freigelassen wurde, ist laut Angaben seiner Familie während seiner Gefangenschaft kurzzeitig die Flucht gelungen. Der junge Mann wurde jedoch nach einigen Tagen wieder gefasst und bis Sonntag in Gaza festgehalten, wie seine Tante am Montag dem israelischen Fernsehsender Kanal B erzählte.

Geisel der Hamas gelingt im Gaza vorübergehend die Flucht – nach vier Tagen erneut gefasst

Wie die Tante des Mannes berichtet, sei er während des Terrorüberfalls auf Israel am 7. Oktober von einem Festival in der Negev-Wüste verschleppt und anschließend von der Hamas in einem Gebäude im Gazastreifen untergebracht worden. An einem Tag habe es eine Explosion an dem Haus gegeben, sodass die Geisel fliehen konnte. Daraufhin sei er tagelang im Gazastreifen herumgeirrt und habe versucht, zur Grenze zu kommen. Palästinensische Zivilisten hätten ihn schließlich gefasst und zurück an die Terroristen übergeben. „Er hat versucht, zur Grenze zu kommen, aber ich glaube, weil er keine Mittel hatte zu verstehen, wo er ist, hat er da draußen Probleme gekriegt“, sagte seine Tante im Fernsehen.

Die Hamas hat am 7. Oktober rund 240 Geiseln nach Gaza verschleppt. Einige wurden inzwischen freigelassen. © Eyal Warshavsky/IMAGO

Am Sonntag wurde der 25-Jährige von der Hamas freigelassen. Dabei gehörte er nicht zu dem offiziellen Gefangenenaustausch zwischen Israel und der Hamas, bei dem insgesamt 150 palästinensische Inhaftierte in Israel und im Gegenzug 50 weibliche Geiseln sowie Kinder aus dem Gazastreifen freigelassen werden sollen. Nach Angaben des Fernsehsenders durfte der junge Mann nachhause kehren, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin interveniert hatte. Es ist daher naheliegend, dass er mindestens eine russisch-israelische Staatsbürgerschaft hat. Offiziell bestätigt wurde diese Information jedoch nicht.

Flucht aus Gaza: 25-jährige Geisel der Hamas mittlerweile frei – „Ich habe Albträume“

Der Mann habe, wie alle Geiseln, laut seiner Tante viel durchgemacht. „Er hat mir gesagt: ‚Ich habe Alpträume von dem, was ich bei der Party und in Gefangenschaft durchgemacht habe, aber das ist gut, weil das bedeutet, dass ich mich damit auseinandersetze und ich okay bin.‘“

Am 7. Oktober waren schätzungsweise rund 3.000 Terroristen der Hamas und anderer Gruppierungen nach Israel eingedrungen und habe Ortschaften sowie ein Festival in der Negev-Wüste überfallen. Sie töteten rund 1.200 Menschen und verschleppten rund 240 Menschen in den Gazastreifen. Bei dem Blutbad auf dem Event in der Negev-Wüste wurde auch die Deutsche Shani Louk getötet.

Ein Überlebender des Massakers berichtete davon, wie Terroristen Autos anzündeten und Menschen darin lebendig verbrannten. Israel hatte nach dem Terrorangriff den Krieg gegen die Hamas erklärt, seitdem liefern sich das israelische Militär und die Terroristen heftige Kämpfe im Gazastreifen. Die Heimat von rund 2 Millionen Menschen wird durch Bombardierungen großflächig zerstört, tausende palästinensische Zivilisten wurden getötet. (nz mit dpa)