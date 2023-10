Greta Thunberg intensiviert ihre Unterstützung für Palästina

Neben dem Teilen eines Beitrags von „PalestineSpeaks“ hat Greta Thunberg ihre Solidarität mit Palästina durch weitere Posts auf Instagram verstärkt.

Greta Thunberg, eine Frontkämpferin im globalen Klimawandel-Aktivismus, hat ihre Stimme in einem anderen kritischen weltweiten Thema erhoben, indem sie auf Instagram Beiträge teilte, die Solidarität mit Palästina zeigen. Ihre jüngsten Aktionen, die das Teilen eines Beitrags von „PalestineSpeaks“ und ein persönliches Foto mit einem „Stand with Gaza“-Schild umfassen, haben verschiedene Reaktionen hervorgerufen und Fragen über die Rolle von Aktivismus in sozialen Medien aufgeworfen.

Greta Thunberg bezieht Stellung im Israel-Hamas-Konflikt. (Symbolbild) © IMAGO/Ukrinform/ABACA

Solidarität mit Palästina: Thunbergs Instagram-Aktivitäten:

Thunbergs erste Aktion war das Teilen eines Beitrags von „PalestineSpeaks“, einer Plattform, die sich für palästinensische Rechte einsetzt. Kurz darauf postete sie ein Foto von sich selbst, auf dem sie ein Schild mit der Aufschrift „Stand with Gaza“ hält, begleitet von einem Text, der zum globalen Streik in Solidarität mit Palästina und Gaza aufruft. Sie forderte einen sofortigen Waffenstillstand und Freiheit für die Palästinenser, ergänzt durch einen Aufruf zum Handeln, bei dem sie spezifische Accounts für weitere Informationen und Unterstützung verlinkte.

Interessant ist auch die Verknüpfung ihres Klimaaktivismus mit politischen Fragen. Die Verwendung von Hashtags wie #FridaysForFuture neben #FreePalestine und #StandWithGaza deutet auf eine mögliche Verschmelzung oder zumindest parallele Führung von Umwelt- und politischem Aktivismus hin. Zuletzt schenkte ihr Arnold Schwarzenegger einen Tesla Model 3 für ihre Reisen durch das Land, wie NEXTG.tv berichtet.

Öffentliche Reaktionen auf die Posts von Greta Thunberg und die Macht der Plattform:

Die Posts haben eine breite Palette von Reaktionen ausgelöst, von Bewunderung für ihr mutiges Statement bis hin zu Bedenken, ob es angemessen ist, dass sie sich in einen so komplexen und umstrittenen Konflikt einmischt. Diese Reaktionen beleuchten die Macht und Reichweite sozialer Medien als Werkzeug für politische Äußerungen und die besondere Verantwortung, die Aktivisten bei der Nutzung dieser Plattformen tragen.

Obwohl viele ihrer Follower ihre mutige Haltung unterstützten, zeigten die Kommentare unter ihrem Post eine andere Seite. Einige Nutzer kritisierten Thunberg scharf für das, was sie als einseitige Darstellung des Konflikts ansahen und das Ignorieren der Leiden israelischer Opfer. Ein Nutzer drückte Enttäuschung und Wut aus und fragte, wo sie war, als Babys entführt, enthauptet und junge Frauen vergewaltigt wurden, und beschuldigte sie, ihre Menschlichkeit verloren zu haben. Andere zeigten sich enttäuscht über ihr Schweigen zu bestimmten Gewaltakten.

Neben Greta Thunberg haben auch andere prominente Persönlichkeiten und Unternehmen ihre Meinungen zum Israel-Hamas-Konflikt kundgetan. Der Fußballprofi Mesut Özil forderte auf Social Media mit den Worten „Stop the war“ ein Ende des Konflikts. Facebook-CEO Mark Zuckerberg verurteilte Terrorakte im Zusammenhang mit der Situation in Gaza. Auf der anderen Seite reagierte Twitter auf EU-Druck mit der Löschung von Konten, die Verbindungen zur Hamas aufwiesen.