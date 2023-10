Deutsch-israelisches Liebespaar überlebt Festival-Horror – jetzt ziehen sie zusammen in den Krieg

Von: Teresa Toth

Ihre Freunde starben beim Festival in Israel, sie haben überlebt: Jetzt wollen Zohar und Liron kämpfen. Gegen die Hamas, „damit so etwas nie wieder passiert.“

Tel Aviv – Für Zohar und Liron sollte es ein unvergessliches Wochenende werden: Feiern, tanzen und Spaß haben auf einem Musikfestival, mitten in der Wüste. Doch die Hamas verwandelte die Veranstaltung in ein Blutbad. Am Samstagmorgen (7. Oktober) überfielen die radikal-islamischen Angreifer das Festivalgelände, feuerten wahllos Schüsse ab und nahmen eine Vielzahl von Geiseln. Das Paar überlebte das Massaker nur knapp. Jetzt wollen sie in den Krieg ziehen, um ihr Land zu verteidigen.

Das Liebespaar meldet sich direkt nach dem Hamas-Massaker auf dem Festival in Israel als Reservisten

„Von den Schrecken des Massakers – direkt zum Einsatz“, schreibt das israelische Militär, das die Geschichte von Zohar Arad und Liron Rokah auf Instagram veröffentlicht. Unmittelbar nach der Flucht des Liebespaares sollen sich die beiden als Reservisten im Combat Engineering Corps gemeldet haben. Arad als Militäroffizierin, Rokah als Sergeant der Reserven. Aufgabe der Soldaten dieser Gruppe ist die militärtechnische Unterstützung von Kampfhandlungen.

Das Ziel des Paares ist eindeutig: „Wir wollen dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passiert“, erklären die beiden gegenüber dem Israelischen Militär. Ihre furchtbaren Erfahrungen gäben ihnen Kraft, zu kämpfen.

Freunde des Paares seien bei dem Festival nahe des Gazastreifens durch die Hamas verletzt und getötet worden

Nach aktuellen Informationen ermordeten die Hamas-Terroristen bei ihrem Angriff auf das Festival im Kibbuz Reʿim unweit des Gazastreifens mindestens 260 Menschen. Zahlreiche weitere wurden schwer verletzt, darunter vermutlich auch die deutsche Shani Louk. Viele Freunde des Liebespaares seien bei dem „Festival for Peace“ ebenfalls verletzt und getötet worden.

Das Festivalgelände in der Negev-Wüste in der Drohnen-Aufnahme nach dem Hamas-Massaker. © Telegram-Kanal „South First Responders“

„Überall um uns herum rannten Menschen in Panik los. Es war beängstigend. Zum Glück gehörten wir zu den Ersten, die die Fahrzeuge erreichten“, beschreibt Arad der Bild. „Unsere Freunde riefen uns zu, wir sollten ohne sie fahren. Sie wollten in einem anderen Fahrzeug unterkommen. Wir hätten nicht gedacht, dass dies den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen würde“, sagt Arad weiter.

Eine weitere Überlebende versteckte sich während des Festival-Massakers durch die Hamas unter Leichen

Eine weitere junge Frau erlebte den Hamas-Terror beim Festival in Israel ebenfalls hautnah. Sie überlebte, indem sie sich sieben Stunden unter Leichen versteckte. Das Morden und Verschleppen durch die Hamas geht jedoch weiter. Unter den von der Hamas entführten Zivilisten sollen sich mehrere Deutsche befinden – die Lufthansa plant Evakuierungsflüge. (tt)