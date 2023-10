Hamas ermordet Harry-Potter-Fan (12) in Israel – J.K. Rowling flehte vergeblich um Mädchen

Von: Patrick Mayer

Unter den von der Hamas ermordeten Israelis soll ein zwölfjähriges Mädchen sein. Sie galt als großer Harry-Potter-Fan. Autorin J.K. Rowling hatte eine Botschaft an die Terrormiliz.

Gazastadt - Der Krieg in Israel fordert immer mehr Todesopfer – auf beiden Seiten. Die antisemitische Gewalt schwappt nun auch nach Deutschland über, vor allem nach Berlin-Neukölln. Während noch immer geschätzt 203 israelische und internationale Geiseln im Gazastreifen gefangen gehalten werden, wohl vorrangig durch die militärischen Al-Kassam-Brigaden der Hamas.

Mutmaßlich von der Hamas in Israel ermordet: J.K. Rowling bangte vergeblich um Harry-Potter-Fan

Bislang hatten Angehörige und israelische Behörden vermutet, dass auch die zwölfjährige Noya Dan zu den brutal nach Gaza verschleppten Menschen gehört. Jetzt ist aber traurige Gewissheit, dass das Mädchen Noya nicht mehr am Leben ist. Sie wurde wie mehr als 1400 weitere israelische Staatsbürger beim Massaker am 7. Oktober durch die Hamas ermordet.

Das teilte der Staat Israel auf seinem offiziellen Account bei X (vormals Twitter) mit. Noya galt demnach als großer Fan der Romanfigur „Harry Potter“, weswegen sich die berühmte Autorin J.K. Rowling öffentlich in ihren Fall eingeschaltet hatte.

„Die Entführung von Kindern ist verabscheuungswürdig und in keiner Weise zu rechtfertigen. Aus offensichtlichen Gründen hat mich dieses Bild sehr berührt. Mögen Noya und alle von der Hamas entführten Geiseln bald sicher zu ihren Familien zurückkehren“, hatte die 58-jährige Schriftstellerin in einem Posting bei X geschrieben, zu dem sie ein Foto des kleinen Mädchens mit einem Harry-Potter-Buch und einem Zauberstab teilte. Das Foto hatte wiederum der Staat Israel geteilt, bevor klar war, dass Noya gar nicht mehr am Leben ist und nicht entführt, sondern ermordet wurde.

Harry-Potter-Fan wohl von Hamas ermordet: Staat Israel wandte sich an J.K. Rowling

Zur Einordnung: Harry Potter ist in der Romanreihe ein Zauberlehrling. „Dieses schöne 12-jährige Mädchen mit Autismus wurde von Hamas-Terroristen aus ihrem Haus entführt und nach Gaza gebracht. Noya ist einfühlsam, freundlich, lustig und ein großer Harry-Potter-Fan. JK Rowling – können Sie uns helfen, ihre Geschichte herauszubringen? Teilen Sie dies und helfen Sie uns, Noya nach Hause zu bringen“, schrieben die israelischen Behörden zu ihrem ersten Tweet.

Ehe sie in einem weiteren Tweet den gewaltsamen Tode des Mädchens verkünden mussten. Rowling hatte sich auf den ersten Tweet hin umgehend mit ihrer Aufforderung nach Freilassung der Geiseln an die radikalislamistisch palästinensische Terrororganisation gewandt – vergeblich.

Hamas-Massaker in Israel: Kleines Mädchen wohl im Kibbuz Nir Oz verbrannt

Laut Bild wurde Noya bei dem völkerrechtswidrigen Überfall im Haus ihrer Oma Carmela im Kibbuz Nir Oz (rund 400 Einwohner) verbrannt, das wie die jüdische Siedlung Kfar Azza von der Terroristen heimgesucht wurde. Das berichtet auch India Today. Nur zwei Beispiele unter vielen. Auch ihre 80-jährige Großmutter wurde demnach bei dem Massaker in der Nähe des Gazastreifens umgebracht. Onkel Ofer Kalderon (53 Jahre), Cousin Erez (11) und Cousine Sahar (16) gelten laut Bild seither als vermisst. (pm)