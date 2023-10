Bange Stunden im Israel-Bunker: Und dann traf Natalie eine Entscheidung, „die keine Mutter treffen sollte“

Von: Momir Takac

Teilen

Eine Familie erlebt während des Hamas-Überfalls bange Stunden im Schutzbunker. Eine Mutter erzählt, wie sie einen erschreckenden Entschluss fasste.

Nir Oz – Wer nicht selbst betroffen war, kann nicht mal erahnen, welch grauenvolle Szenen sich am 7. Oktober beim Überfall auf Israel abgespielt haben müssen. An jenem Tag durchbrachen Hamas-Terroristen die Grenze zum Gazastreifen. Sie töteten Menschen auf einem Musikfestival und ganze Familien in Ortschaften, die keine drei Kilometer entfernt von der Grenze liegen.

Krieg in Israel: Lehrerin und Mutter fasst während Hamas-Überfall erschreckenden Entschluss

In Nir Oz etwa tötete oder entführte die Hamas ein Viertel aller Einwohner. Den Krieg in Israel und den Horror der Hamas erlebte eine vierköpfige Familie mit. Die Mutter schilderte der Bild nun dramatische Stunden voller Angst, in denen sie eine schockierende Entscheidung traf.

Hamas-Terroristen richteten in grenznahen israelischen Ortschaften Massaker und Zerstörung an. (Symbolbild) © IMAGO / Kyodo News

Nach dem Heulen der Sirenen flüchteten sie in den Schutzbunker ihres Hauses. Es ist das Zimmer von Tochter Rotem (6). „Nach einer Weile haben wir begriffen, dass es nicht der normale Raketenalarm ist“, sagt Natalie der Bild. Während die Grundschullehrerin mit ihrer Tochter und Sohn Negev (8) im Schutzraum ausharrte, ging ihr Mann Shay mit dem Gewehr nach draußen. Er gehört zum Schutzteam des Kibbuz. So nennt man die jüdischen Gemeinschaftssiedlungen.

Familie erlebt in Kibbuz Nir Oz bange Stunden in einem Schutzbunker

Es vergingen bange Minuten, Natalie glaubte, ihr Mann sei tot. Doch nach 40 Minuten kehrte er in den Schutzbunker zurück. Die 37-Jährige warnte Shay davor, wieder hinauszugehen. Sie wolle keine Witwe sein und die Kinder würden sonst ohne Vater aufwachsen. Schließlich blieb er und bewachte die Tür.

Natalie steckte die Kinder unter die Bettdecke und las in einer WhatsApp-Gruppe, wie Hamas-Terroristen im Kibbuz wüten. Dann feuerten plötzlich Hamas-Kämpfer auf die Tür des Schutzraumes, doch öffnen konnten sie sie nicht. „Ich habe meinen Mann auf Englisch und sehr leise gefragt, ob er noch Kugeln in seinem Gewehr hat“, sagt Natalie Bild. Ihr Mann habe genickt, doch eine Sorge trieb die Mutter um.

Mutter entscheidet während Hamas-Überfall auf Israel, dass der Vater die Kinder notfalls erschießt

Was, wenn die Kinder in Gaza gefoltert, missbraucht und getötet würden, fragt sie sich. Dann traf Natalie eine Entscheidung, „die keine Mutter treffen sollte“. Ihrem Mann Shay sagte sie: „Wenn wir sie (Hamas-Terroristen, d. Red.) nicht raushalten können, nimm die Waffe und erschieß uns und dann Dich, es ist besser so. Er schwieg einige Minuten und sagte dann Ja.“ Ähnlich erschreckend war das Interview eines israelischen Vaters, der erleichtert war, dass seine Tochter tot ist.

Bilder zeigen, wie der Krieg in Israel das Land verändert Fotostrecke ansehen

Sie drückte ihre Kinder ganz fest und sagte ihnen, dass sie alle zusammenbleiben werden. Nach bangen Stunden wurden sie schließlich von israelischen Soldaten befreit. Sie überlebten das Massaker und wurden mit anderen Bewohnern in ein Hotel gebracht. Sie hatten Glück. Im knapp 40 Kilometer nördlicheren Kibbuz Kfar Azza richteten Hamas-Kämpfer ein Blutbad an einer fünfköpfigen Familie an. Als sie tot gefunden wurden, lagen sie Arm in Arm im Bett, berichtete Times of Israel. (mt)