In Israel als „Verräterin“ beschimpft: Pro-Palästina-Aktivistin wurde wohl Opfer der Hamas

Von: Romina Kunze

Sie warb um Verständnis für das palästinensische Volk. Seit dem Angriff der Hamas fehlt jede Spur von Vivian Silver. Vermutlich ist sie in den Fängen der Terroristen.

Tel Aviv – Wie viele Menschen in Israel wandte sich Vivian Silver an ihre Familie und Freunde, als klar wurde, dass die Hamas das Land überfielen. Sie könne hören, wie Mitglieder der radikal-islamistischen Terrorgruppe in ihr Haus eingedrungen seien. Als die Terroristen am Samstagfrüh (7. Oktober) ihre Siedlung Be’eri unweit der Grenze zum Gaza stürmten, versteckte sie sich im Wandschrank, schrieb sie über WhatsApp ihren Angehörigen.

Seitdem gibt es kein Lebenszeichen mehr von der in Israel nicht unumstrittenen Friedensaktivistin. Fiel sie den Terroristen zum Opfer?

Seit Hamas-Angriff verschwunden – Familie ist sich sicher: Friedensaktivistin im Gaza festgehalten

Der Angriff der Hamas traf die Israeli vollkommen unerwartet. Die Terroristen feuerten dutzende Raketen auf das Nachbarland ab. An Boden drangen bewaffnete Kämpfer in das Land ein und massakrierten Siedlungen im Süden, nahe der Grenze. Mehr als tausend Menschen wurden getötet, darunter mindestens 260 Gäste eines Musikfestivals. Etliche wurden als Geisel genommen oder in den Gaza verschleppt.

Neben Deutschen und anderen ausländischen Staatsbürgern wohl auch Vivian Silver, mutmaßen ihre Angehörigen. Die 74-Jährige gebürtige Kanadierin ist eine der bekanntesten Friedensaktivistinnen und Fürsprecherin für eine Aussöhnung zwischen Israel und Palästina.

Seit Jahrzehnten widmet Vivian Silver (links) ihr Leben der Friedensbewegung und den Bemühungen um Menschen- und Frauenrechte im Nahen Osten. Um zu helfen, verbrachte sie viel Zeit in Palästina. © Screenshot/X/Irwan Cotler

Im eigenen Land sehen sie einige dafür als Abtrünnige. „Smolani boged“ (linker Verräter) werden jene Israelis geschimpft – mal mehr, mal weniger ernsthaft – die Kritik an der Besatzungspolitik ihres Staates äußern, geschweige denn für die Würde palästinensischen Nachbarn einzutreten.

„Ich glaube nicht, dass sie sie getötet haben“, sagt ihr Sohn, Yonatan Zeigen, dem australischen Sender ABC. Er hatte kurz vor ihrem Verschwinden Kontakt mit seiner Mutter. Hätten die Hamas seine Mutter töten wollen, hätten sie das auch an Ort und Stelle tun können, führt Zeigen an. Er ist sich sicher: „Sie haben sie mitgenommen, um sie als Geisel auszutauschen. Sie brauchen sie, um etwas zu erpressen“. Offizielle Meldungen gibt es dazu nicht.

„Ein weiteres abscheuliches Kriegsverbrechen“ – Nahestehende bangen um israelische Aktivistin Silver

Die Befürchtung, dass Silver verschleppt wurde, teilen auch andere in ihrem Umfeld. „Vivian ist jetzt eine Geisel“, heißt es in einem Instagram-Beitrag der israelischen Friedensorganisation Women-Wage-Peace, die Silver nach dem Gaza-Krieg 2014 mitgründete. Nur zwei Tage vor den Angriffen durch die Hamas nahm sie noch bei dem „Woman Wage Peace“-Marsch teil und demonstriere unter rund 2000 israelischen und palästinensischen Gleichgesinnten für Frieden im Nahen Osten.

„Sie wurde gewaltsam aus ihrem Zuhause in Be‘eri entführt und wird nun von den Hamas im Gaza gefangen gehalten“, schreibt der kanadische Menschenrechtsanwalt, Irwin Cotler auf X (Twitter). Die Geiselnahme einer Zivilistin, die sich für den Friedensaufbau und die Hilfe für Frauen und Kinder engagierte, sei „ein weiteres abscheuliches Kriegsverbrechen der Hamas“, so der Jurist.

Wohl Bodenoffensive Israels – Was passiert mit den Geiseln der Hamas?

In ihren 20ern zog es Silver nach Israel, nachdem sie während ihrer Studienzeit ein Jahr in Jerusalem verbracht hatte. Seitdem engagierte sie sich für Menschenrechte, insbesondere die der Frauen. „Sie hat ihr Leben gewidmet, um den Menschen in Palästina zu helfen“, schreibt Cotler. Kranke palästinensische Kinder habe sie beispielsweise aufgenommen und für medizinische Versorgung nach Israel gebracht.

Viele Palästinenser seien schockiert über die Nachricht von Silvers Verschwinden, wie bei einem eigenen Familienmitglied, erklärt Aziz Abu Sarah mit US-amerikanische Palästinenserin gegenüber NBC News. „Ich hoffe, dass die Menschen, in deren Gewalt sie sich befindet, realisieren, was für eine wundervolle Person sie ist“, so Abu Sarah.

Ob Silver noch am Leben ist, ist ungewiss. Militärexperten befürchten, dass im Falle einer israelischen Bodenoffensive die Hamas die Geiseln töten könnten. Dass sie sich im Gaza befindet, ist jedoch nicht offiziell bestätigt. Die Motive für die Geiselnahme durch die Terroristen sind ebenfalls noch unbekannt. Das vorrangige politische Ziel der Terror-Gruppe ist die „Befreiung“ Gesamtpalästinas und damit die Auflösung Israels als eigenständiger Staat.

Frieden zwischen den Staaten wollen sie nicht, sind sich viele sicher. Stellt sich die Frage, was das für eine Friedensaktivistin in den Händen der Hamas bedeutet; sofern sie denn noch am Leben und in der Gewalt der Terror-Gruppe ist. (rku)