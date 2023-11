Seit Hamas-Angriff vermisst: Friedensaktivistin ist tot – Deutschlands Botschafter reagiert bestürzt

Von: Ana Wetherall-Grujic

Eine „diplomatische Lösung“ war ihr Wunsch. Jetzt steht fest: Vivian Silver ist tot. Der deutsche Botschafter findet für den Tod der Aktivistin deutliche Worte.

Frankfurt – „Tragische Nachrichten“: Mit diesen Worten leitet der israelische Großkonsul Idit Shamir seine Meldung zum Schicksal von Vivian Silver ein. Die Friedensaktivistin ist tot. Die Pro-Palästina-Aktivistin galt seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 als entführt. Jetzt bestätigt der israelische Konsul in Toronto: Die 74-Jährige ist gestorben. Neben israelischen und kanadischen Politikern äußerte sich auch der deutsche Botschafter in Israel zum Tod der israelisch-kanadischen Staatsbürgerin.

Friedensaktivistin Vivian Silver schrieb vor ihrem Tod noch Nachrichten an ihren Sohn

Hamas-Terroristen stürmten am 7. Oktober die Siedlung Be’eri, in der auch Silver gelebt hatte. Ihr Sohn Yonatan Zeigen tausche während der Attacke Nachrichten mit seiner Mutter aus. „Sie sagte mir, dass sie in ihrem Haus sind und wir drückten unsere Liebe füreinander aus und das war es“, sagte Zeigen im Interview mit NPR am 10. Oktober 2023. Damals hatte er noch Hoffnung ausgedrückt, seine Mutter wiederzusehen. Am Montag haben Silvers Angehörige erfahren, dass sie zu den über 100 von der Hamas getöteten Bewohnern von Be’eri gehört. Zur genauen Todesursache ist derzeit nichts bekannt.

Neben dem israelischen Großkonsul drückte in einem Tweet auch die kanadische Außenministerin ihr Bedauern über den Tod Silvers aus. Mélanie Joly schreibt, dass sie den Sohn der getöteten Aktivistin kennengelernt habe. „Kanada betrauert ihren Verlust mit ihm und ihren Lieben“, sagt Joly.

Auch der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert, schreibt auf X über den Tod Silvers. „Niederschmetternde Nachrichten“ nennt Seibert den Tod der Aktivistin, die „unermüdlich für Frieden und Verständnis“ gearbeitet habe.

Silver wollte „diplomatische Lösung“ zwischen Israel und Palästina

Silver war Mitglied in verschiedenen Organisationen, die sich für Frieden zwischen Israel und Palästina eingesetzt haben. So war sie unter anderem auch eine Freiwillige, die krebskranke Menschen aus Gaza für Behandlungen in Krankenhäuser in Israel fuhr. „Wir müssen alle tun, was wir können, um den nächsten Krieg zu verhindern“, hatte Silver in 2017 in einem Interview mit Associate Press gesagt, „Und es ist möglich. Wir können eine diplomatische Lösung finden.“

Jonathan Zeigen hält eine Vermisstenmeldung seiner Mutter Vivian Silver. Jetzt steht fest: Die 74-Jährige ist tot. © IMAGO / UPI Photo

Am 7. Oktober überfielen Hunderte Hamas-Kämpfer Israel. Laut israelischen Informationen sind rund 1200 Menschen bei Angriffen getötet, 240 weitere nach Gaza verschleppt worden. Seit dem Hamas-Angriff greift das israelische Militär verstärkt Ziele im Gazastreifen an, auch eine Bodenoffensive israelischer Soldaten läuft. Laut Hamas-Informationen sind bisher über 11.000 Menschen im Gazastreifen getötet. Die Hamas-Angaben lassen sich jedoch nicht von unabhängiger Stelle überprüfen. (anwa)