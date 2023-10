5 gute Gründe, warum St. Pölten besser ist als Salzburg

Von: Julian Mayr

Teilen

Außer dem Anfangsbuchstaben haben St. Pölten und Salzburg kaum etwas gemein. Im Duell setzt sich ein Ort klar durch.

Österreich ist ein Land voller faszinierender Städte und Regionen, von denen jede ihren eigenen einzigartigen Charme hat. Das gilt auch für Salzburg und St. Pölten. Salzburg ist weltbekannt für den großen Musiker Wolfgang Amadeus Mozart und die vielen Salzburger Schmankerl. Typisch für St. Pölten ist die Lage vor den Toren der großen Hauptstadt Wien, vor der sich St. Pölten nicht verstecken muss.

Dialektwörter aus Niederösterreich und ihre Bedeutung Fotostrecke ansehen

Aber auch die Sprache der beiden Orte ist einzigartig, wie etwa das niederösterreichische Schimpfwörter-Vokabular beweist. Am Ende muss zwischen St. Pölten und Salzburg aber eine Siegerin gekürt werden. Die Hauptstadt Niederösterreichs setzt sich mit viel Augenzwinkern klar gegen Salzburg durch, denn:

1. Keine Touri-Massen in St. Pölten

Während sich die Touristenmassen in Salzburg durch die engen Gassen und historischen Sehenswürdigkeiten drängen, können die Einwohner von St. Pölten entspannt durch ihre Stadt schlendern, ohne sich ständig durch Selfie-Sticks und Reiseführer kämpfen zu müssen. St. Pölten ist der ideale Ort für all jene, die das österreichische Leben in vollen Zügen genießen möchten, ohne von Touristen überrannt zu werden.

2. St. Pölten: Ein Paradies für Städteführer

In Salzburg müssen Stadtführer stundenlang über die Geschichte der Stadt, Mozarts Geburtshaus, das Besondere der Mozartkugeln und die Festung Hohensalzburg sprechen. In St. Pölten können Stadtführer einfach sagen: „Hier sind wir und das ist unsere Kirche. Nicht viel zu erklären, aber es ist gemütlich und charmant.“

Salzburg ist wirklich schön, aber St. Pölten hat im direkten Vergleich die Nase vorn. © Westend61/pond5images/Imago

3. Salzburger Festspiele vs. Frequency Festival

Ja, Salzburg hat die weltberühmten Salzburger Festspiele, die Klassik-Fans aus aller Welt anlocken. Aber St. Pölten hat das Frequency Festival, das früher sogar mal in Salzburg stattfand. Die niederösterreichische Hauptstadt hat sich offensichtlich also als besserer Standort für dieses beliebte Musikfestival mit internationalen und nationalen Musikgrößen entpuppt. Klarer Sieg für St. Pölten.

4. St. Pöltens Humor ist unschlagbar

St. Pölten hat eine lange Tradition des guten Humors. Die Einwohner:innen dieser Stadt wissen, wie man einen Witz erzählt und lachen auch gerne mal über sich selbst. Im stolzen Salzburg kennen die Menschen zwar auch Scherze, aber sie können sich schon mal etwas zu ernst nehmen. In St. Pölten sind die Menschen offener für Spaß und Lachen, was ihren Aufenthalt hier noch unterhaltsamer macht.

5. In Salzburg ist Verwirrung vorprogrammiert

Salzburg und St. Pölten gehören beide zu den Landeshauptstädten Österreichs. Doch während du bei St. Pölten unmissverständlich weißt, dass es sich um das politische Zentrum Niederösterreichs handelt, ist im Fall von Salzburg Verwirrung vorprogrammiert. Denn Salzburg ist der Name der Hauptstadt und des Bundeslandes zugleich. Willst du nach Salzburg fahren, musst du immer dazusagen, ob du die Stadt oder das Land im Allgemeinen ansteuerst.

Dieses Duell mag an St. Pölten gehen, aber dem stolzen Salzburg ist nicht so leicht klein beizugeben. Im Vergleich mit der Hauptstadt Wien ist Salzburg klar im Vorteil.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt. Dafür wurde ein Sprachmodell verwendet, das sich auf Informationen aus verschiedenen Quellen stützt. Vor Veröffentlichung wurde dieser Text von Redakteur Julian Mayr bearbeitet. Hinterlasse uns gerne Feedback in unserer Kommentarspalte.