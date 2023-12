Attacke auf Markusdom in Venedig – mehrere Klima-Aktivisten in Polizei-Gewahrsam

Von: Julia Stanton

Drucken Teilen

Braune Farbe am Markusdom. Aktivisten der italienischen „Letzten Generation“ beschmiert das Wahrzeichen in Venedig. Das mögliche Bußgeld: 60.000 Euro.

Venedig — Klimaaktivisten der italienischen „Letzten Generation“ haben den Markusdom in Venedig mit brauner Flüssigkeit beschmiert. Am Donnerstag, 7. Dezember, besprühten die Aktivisten mit Feuerlöschern die Fassade und die Säulen des Doms. Damit wollten sie auf die in ihren Augen unzureichende Klimapolitik Italiens und der EU aufmerksam machen.

Sie bezeichneten ihre Aktion dabei als eine Art „Feueralarm“. Die braune Farbe habe symbolischen Charakter: „Es sieht aus wie Schlamm und der wird uns bald überschwemmen“, begründeten die Aktivisten ihr Handeln gegenüber der italienischen Tageszeitung La Repubblica. Die Aktivisten erklärten, dass sie den symbolischen Ort gewählt hätten, weil die Stadt Venedig konkret von den Folgen des Klimawandels bedroht werde. Am Fuße des Gebäudes hielten sie ein Banner mit der Aufschrift „Reparaturfonds“ hoch. Ihre Forderung: Ein 20-Milliarden-Entschädigungsfonds zum Schutz der Opfer des Klimawandels.

Klimaprotest am Markusdom in Venedig: Touristen gesellten sich zu den Aktivisten

Beamte der Polizeiwache San Marco und der örtlichen Polizei trafen sofort ein und nahmen die Umweltschützer fest. Es handelt sich dabei um sechs junge Italiener zwischen 20 und 34 Jahren. Die Aktivisten werden wegen Sachbeschädigung angezeigt. Die Flüssigkeit stellte sich als harmlos heraus und konnte weitestgehend entfernt werden.

Der Protest wurde auch von einigen Touristen unterstützt, die zufällig vor Ort waren. Die italienische Zeitung Corriere della Sera berichtet, dass eine Frau und ihre Tochter sich den Demonstranten anschlossen und halfen, eines ihrer Plakate hochzuhalten.

Härtere Strafen für Klimaaktivisten: Bald bis zu 60.000 Euro Geldstrafe möglich

Die Aktion wurde von mehreren Politikern, unter anderem dem Kulturminister Gennaro Sangiuliano und dem Präsidenten der Region Venetiens, Luca Zaia verurteilt. Luigi Brugnaro, der Bürgermeister von Venedig, nannte den Vorfall „äußerst ernst und beschämend“. Er kommentierte: „Es reicht. Es ist legitim, seinen Dissens auszudrücken, aber immer unter Beachtung des Gesetzes und unseres kulturellen und religiösen Erbes.“

Bekannte Wahrzeichen werden immer wieder von Klimaaktivisten als Zielscheibe für Proteste genutzt. Das Brandenburger Tor in Berlin wurde dieses Jahr schon zweimal von Aktivisten der „Letzten Generation“ mit oranger Farbe besprüht. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat bereits strengere Strafen für die Verunstaltung von Sehenswürdigkeiten beschlossen. Sollte das Parlament dem Gesetzesentwurf zustimmen, könnten solche Aktionen bald mit Geldbußen von bis zu 60.000 Euro bestraft werden. (jus)