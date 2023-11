Fahrer bleibt auf Bahngleis stecken: Zug erfasst ihn - Zwei Tote nach „Flammen-Inferno“ in Italien

Von: Richard Strobl

Drucken Teilen

In Süd-Italien hat ein Regionalzug einen LKW auf einem Bahnübergang erfasst. Das Fahrzeug war wohl steckengeblieben. © Eisenbahnverband in Kalabrien

In Italien ist es zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein Fahrer blieb auf einem Bahnübergang stecken. Ein Regionalzug erfasste ihn.

Cosenza – Es sind schreckliche Bilder, die uns aus Süd-Italien erreichen. Ein LKW ist in der Provinz Cosenza mit einem Regionalzug kollidiert. Es gab zwei Tote.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der regionalen Bahn-Gesellschaft Associazione Ferrovie in Calabria am Dienstagabend gegen 19 Uhr. Dabei kollidierte demnach der Regionalzug 5677, der Sibari und Catanzaro Lido miteinander verbindet, mit einem LKW, der auf einem „funktionierenden Bahnübergang auf den Gleisen angehalten wurde“, so die Bahngesellschaft. Bei dem Unfall starben der Schaffner des Zuges sowie der Fahrer des Lastwagens.

„Flammen-Inferno“ in Italien: Zug erfasst Fahrzeug auf Bahnübergang

Als ein „in Flammen gehülltes Inferno“, beschrieb ein Retter die Szenen nach dem Aufprall gegenüber der italienischen Rai.

Dem Bericht aus der italienischen Presse nach blieb der 24-jährige LKW-Fahrer wohl auf dem Bahnübergang stecken. Nach Angaben von RFI und Trenitalia war die Schranke am Bahnübergang ordnungsgemäß geschlossen. Anschließend erfasste der Regionalzug das Fahrzeug. Die Bahn war zu diesem Zeitpunkt mit knapp 130 km/h unterwegs und traf den LKW offenbar in voller Fahrt. Dieser fing anschließend Feuer.

Bahn-Unfall in Italien: Zug-Passagiere können sich retten

In dem Regionalzug befanden sich zum Unfallzeitpunkt knapp zehn Passagiere. Einige von ihnen wurden zwar leicht verletzt, sie konnten sich jedoch schnell aus dem Zug retten und in Sicherheit bringen.

Anwohner und Passanten in der Gegend hörten nach italienischen Medienberichten einen heftigen Knall. Als sie näher kamen, sahen sie Feuerzungen, die das Fahrzeug umschlungen hatten. Auf Fotos ist zu sehen, dass der LKW komplett zerstört wurde. Auch der Zug wurde massiv beschädigt.

Der Eisenbahnverband Kalabrien schrieb via Facebook: „An diesem Abend des großen Schmerzes in den Herzen aller kalabrischen Eisenbahnfreunde sind unsere einzigen Gedanken bei den Familien der Opfer und bei der großen Familie der Eisenbahn: Es gibt wirklich keine anderen Worte.“

Zuletzt sorgten Vulkan-Aktivitäten für Sorgen in Süd-Italien.