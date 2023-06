Italien-Urlaubsorte von Touristen überlaufen? Nicht hier: 5 Geheimtipps für Urlauber am Gardasee

Von: Maximilian Kettenbach

Italien-Urlaub: 5 Geheimtipps für Urlauber am Gardasee. (Archivbild) © Giorgio Fochesato/IMAGO/Archivbild

Ab in den Urlaub – aber ganz in Ruhe. Wo sich am beliebten Gardasee noch lauschige Örtchen befinden. Die fünf Geheimtipps für Ihre Italien-Reise.

München – Eines der beliebtesten Reiseziele der Deutschen ist ganz klar: Bella Italia. Und das nicht ohne Grund. Italien bietet mit seiner landschaftlichen Vielfalt von den Alpen bis an die Mittelmeerküsten der stiefelförmigen Landzunge Abwechslung pur und ist damit mehr als nur einen Urlaub wert. Doch was beliebt ist, ist auch schnell überfüllt. Eine Region Italiens, die besonders viele Reisende anlockt, ist der Gardasee – oder Lago di Garda, wie er auf Italienisch heißt.

Mit stolzen 52 Kilometern Länge ist der Gardasee der größte See Italiens, trotz der Trockenheit, mit der auch er immer mehr zu kämpfen hat. Das milde Klima und die mediterrane Vegetation vor dem Hintergrund der Berge bieten einen imposanten Anblick, den sich auch Goethe auf seiner Italienreise nicht entgehen ließ. Die malerischen Dörfer zwischen Olivenhainen verleihen dem Italien-Flair den letzten idyllischen Schliff.

Urlaub am Gardasee: Hier finden Sie Ruhe und Italiens Dolce Vita

Doch wo findet man sie noch, die idyllischen Ecken am Lago di Garda, wenn er sich bei Italien-Touristen solcher Beliebtheit erfreut? Einige Geheimtipps für einen Urlaub am Gardasee stellen wir im Folgenden vor. Die Tipps eignen sich für Ausflüge von Gardasee aus, oder können teilweise sogar eine echte Alternative für ihren Italien-Aufenthalt sein.

Tignale

Brenzone sul Garda

Valle dei Laghi

Tennosee

Navene – Malcesine

Quellen: Gardasee.de, Trentino.com, Globusliebe.de, Reisereporter.de

Italien-Tipps für den Gardasee: Tignale – absolute Ruhe und jede Menge frische Luft

Auf einem Hochplateau, das am westlichen Ufer über dem Gardasee thront, liegt der Luftkurort Tignale – ein Zusammenschluss aus insgesamt sechs Dörfern, die verstreut auf der Hochebene liegen. Einen unvergleichlichen Ausblick über den See verdient sich, wer den kleinen Pilgerweg zur Wallfahrtskirche Madonna di Monte Castello hinaufsteigt. Aber auch viele Unterkünfte in Tignale bieten einen wunderbaren Blick auf den Lago di Garda und den Monte Baldo, der am gegenüberliegenden Ufer liegt.

Geheimtipp am Gardasee: Der Luftkurort Tignale mit der nahen Wallfahrtskirche Madonna di Monte Castello. (Archivbild) © Ben185/Imago/Panthermedia/Archivbild

Gardasee-Geheimtipps: In Brenzone sul Garda Italiens Ursprünglichkeit genießen

Wer sich für das gegenüberliegende Ufer entscheidet, dem könnte die Gemeinde Brenzone sul Garda gefallen. Sie besteht aus 16 kleinen Dörfern, die am Fuße des Monte Baldos verstreut sind. Die engen, teils steilen Gässchen mit historischen Häuschen in Olivenhainen haben die Ursprünglichkeit des Ortes bewahrt. Bekannt sind die am Wasser gelegenen Dörfer für ihre Fischspezialitäten wie Gardaseeaal oder –sardinen.

5 Geheimtipps für Urlauber am Gardasee: Castelleto di Brenzone. (Archivbild) © K. Kreder/IMAGO/imageBROKER/Archivbild

Weiter oben liegen die übrigen Dörfer von Brenzone inmitten unberührter Natur und bieten einen herrlichen Blick über den Gardasee. Die Wege bergauf sind jedoch extrem steil und eng, was sie nur für geübte Wanderer empfehlenswert macht. Die Örtchen der Gemeinde sind dementsprechend auch als Ausgangspunkt für Exkursionen auf den Monte Baldo geeignet, was sie bei Wanderern, Bikern und Naturfreunden sehr beliebt macht. Direkt oberhalb von Brenzone fährt laut der Tourismusinformationssseite Gardasee.de aber auch die erst 2022 neu wiedereröffnete Prada-Costabella-Seilbahn.

Urlaub-Tipp: Eine Alternative zum Gardasee – die Seen des Valle dei Laghi

Eine echte Alternative für den Italien-Urlaub am Gardasee ist das „Valle dei Laghi“, das „Tal voller Seen“. Die subalpine Seenplatte, die sich etwa eine Stunde nördlich vom Gardasee im Trentino ausbreitet, stellt dem Besucher gleich mehrere Badeseen zur Auswahl. Die urigen Dörfer zwischen den sieben Seen sind ausgezeichnete Ausflugsziele für Wanderungen oder Radtouren – die Tourismusseite Gardatrentino.it wirbt mit ihren gut ausgebauten Radwegen in der Region.

Geheimtipp Gardasee: Der Toblinosee im „Valle dei Laghi“, dem „Tal voller Seen“. (Archivbild) © M. Gann/IMAGO/blickwinkel/McPHOTO/Archivbild

Die bekanntesten Seen des Valle dei Laghi sind von Norden kommend der Terlago-See, die Lamar-Seen, der Cavedine-See und der Tobliner See. Bekannt ist die Region aber auch für ihren Vino Santo, den „Heiligen Wein“. Seinen Namen verdankt der goldgelbe Süßwein seiner Herstellung, denn die Trauben des Weins werden in der Woche vor Ostern, der Karwoche, gekeltert.

Tennosee – Leuchtend grünes Wasser und mittelalterliche Dörfer

Ebenfalls nördlich vom Gardasee im Trentino liegt auf 570 Metern Höhe ein fast kreisrunder Bergsee inmitten eines dichten Nadelwaldes. Der Tennosee – der Lago di Tenno – ist im Vergleich zum Gardasee geradezu ein Zwerg. Zu Fuß lässt er sich in etwa einer Stunde gut umrunden. Sein besonders sauberes Wasser schillert smaragdgrün bis türkis und lädt zum Baden und Verweilen ein.

5 Geheimtipps für Urlauber am Gardasee: Etwas nördlich liegt der Bergsee Lago di Tenno, der blaugrün schillert. (Archivbild) © Werner Thoma/IMAGO/imageBROKER/Archivbild

Das nahegelegene Örtchen Canale di Tenno hat sich bis heute seine mittelalterliche Ursprünglichkeit bewahrt und gilt als eines der schönsten Dörfer des Trentinos. Gleich mehrere Künstler haben sich hier niedergelassen. Im Sommer finden im Künstlerhaus „casa degli artisti“ daher regelmäßig Ausstellungen statt. Im August wird alljährlich ein sehr schönes mittelalterliches Sommerfest gefeiert.

Geheimtipps am Gardasee: Navene – Das ruhige Örtchen im Nordosten

Wer es gerne beschaulich hat, dem könnte ein Besuch im Ortsteil Navene gefallen, das zu dem etwas bekannteren Malcesine gehört. Am Ostufer des Gardasees gelegen, gehört es zu der italienischen Region Venezien. Navene besitzt einen kleinen Strand aus weißen Kieseln, sowie mehrere kleine Badestellen und ein Badefloß. Beliebt ist der Ort auch für das Windsurfen. Gleich mehrere Unternehmen bieten Equipment und Sachkunde vor Ort an. In der unmittelbaren Nähe gibt es Bars, Restaurants und mehrere Parkplätze. Über den Uferweg sind diese zu Fuß oder mit dem Rad gut zu erreichen.

Geheimtipps am Gardasee: Kiesstrand im idyllischen Ort Navene, der zu Malcesine gehört. (Archivbild) © MarcoSimonini/IMAGO/UIG/Archivbild

In Malcesine selbst lockt ein hübscher kleiner Hafen und die mittelalterliche Burg Castello Scaligero, die Goethe beide in seinem Reisebericht durch Italien erwähnt. Je höher man sich den Hang hinauf begibt, desto schöner wird die Aussicht über den Gardasee. Wer davon nicht genug kriegen kann, kann sich auf die Wanderung zum Gebirgssattel begeben. Der Gebirgspass, der ins benachbarte „Trentino“, also die Provinz Trient, führt, liegt auf über 1400 Metern Höhe. Hier lädt auch die Hütte Rifugio Bocca di Navene zum Einkehren ein. (na)