Rentnerin bricht zusammen, als sie ihre Wasserabrechnung sieht – Versorger reagiert

Von: Maximilian Hertel

Drucken Teilen

Mehrere Tausend Euro soll eine Rentnerin nachzahlen. Während der Wasserversorger noch nach dem Fehler sucht, wird sie auf der Intensivstation behandelt.

Sanremo – Die 88 Jahre alte Frau aus Italien wird auf einer Intensivstation medizinisch versorgt, nachdem sie die Rechnung über 15.339 Euro erhalten hatte. Der Betrag sei völlig übertrieben, berichtete die italienische Tageszeitung Il Secolo XIX. Der Versorger habe der Rentnerin zu Unrecht einen Wasserverbrauch von 4.186 Kubikmeter berechnet.

Die Familie der Geschädigten zweifele ebenfalls daran, dass die alte Dame überhaupt in der Lage sei, eine solche Menge Wasser zu verbrauchen. Auch in Deutschland wird die Wasserversorgung immer teurer und ist an manchen Orten sogar gefährdet. Doch mit so einer Rechnung wie in Italien rechnen vermutlich die wenigsten.

Versorger in Italien stellt Wasserrechnung über 15.000 Euro – Rentnerin liegt nun im Krankenhaus

Nachdem der Wasserversorger der Frau aus der Gemeinde Camporosso an der italienischen Riviera die Rechnung geschickt hatte, wurde bereits die Hälfte des Geldes von ihrer Bank überwiesen. Zuvor hatte sie eine Einzugsermächtigung erteilt. Dies versetzte die 88-Jährige so sehr in Aufregung, dass sie nun im Krankenhaus von Sanremo auf der Intensivstation liegt.

Rentnerin aus Italien landet nach falscher 15.000 Euro-Rechnung auf der Intensivstation. Schuld daran könnte der Zähler gewesen sein. © IMAGO / avanti

Der Wasserversorger Iren entschuldigte sich bereits bei der Familie: „Es tut uns sehr leid, was der Dame passiert ist.“ Gegenüber der Tageszeitung Il Secolo XIX berichteten die Angehörigen, der 88-Jährigen sei schon kurz nach Erhalt der Rechnung unwohl gewesen. Der horrende Betrag ging am 14. November bei ihrer Bank ein, worauf hin eine erste Rate in Höhe von 7.669 Euro abgebucht wurde. Kurz darauf wurde sie von einem Krankenwagen auf die Intensivstation gebracht.

Wasserversorger aus Italien prüft Irrtum – „Fehler könnte heute das Leben meiner Schwester kosten“

Eigentlich hätte die Rentnerin für den Zeitraum von August bis Oktober 2023 nur 65 Euro zahlen müssen. Vermutet wird, dass der Irrtum auf einen fehlerhaften Zähler oder einen Fehler bei der Ablesung zurückzuführen ist. „Sollte sich herausstellen, dass der Irrtum auf Iren zurückzuführen ist, muss sie überhaupt nichts zahlen“, heißt es in einem Schreiben des Versorgers. Sowohl die Enkel als auch der Bruder der Geschädigten haben die Rechnung überprüft. Laut dieser habe die Rentnerin vom 21. Februar bis zum 31. Oktober 4.182 Kubikmeter Wasser verbraucht.

„Ich bin zusammen mit meinem Neffen Luigi zum Iren-Büro in Camporosso gegangen, um den Vorfall zu melden“, berichtete der Bruder der Betroffenen der italienischen Zeitung. Noch vor Ort habe eine Mitarbeiterin festgestellt, dass die angebenden Werte in der Rechnung falsch seien. Eine Rückerstattung sei veranlasst worden. „Aber das, was Iren vielleicht nur als einen banalen Fehler betrachten könnte, könnte heute das Leben meiner Schwester kosten.“

Enkel über Fehler von Wasserversorger verärgert – Familie prüft rechtliche Schritte

Auch einer der Enkel äußert sich verärgert darüber, was seiner Großmutter widerfahren ist: „Bevor sie einer invaliden Rentnerin eine solche Rechnung schicken, hätten sie den Zähler von einem anderen Techniker überprüfen lassen können.“ Auf einen Brief, indem er die tatsächlichen Zählerwerte noch einmal dokumentiert hatte, sei seitens des Versorgers keine Rückmeldung gekommen. In der Familie wolle man sich nun beraten, welche rechtlichen Schritte eingeleitet werden können, damit sich so ein Fehler nie wieder wiederhole, berichtet das Tagesblatt.

In Deutschland wird die Wasserversorgung auch ohne Fehler der Anbieter zum Problem. Wenn Ihnen trotzdem die Rechnung zu hoch erscheint, könnten diese Fehler in der Nebenkostenabrechnung der Grund dafür sein. (mh/dpa)