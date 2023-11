Indonesien, nicht Ägypten: Dieses Bauwerk ist die älteste Pyramide der Welt

Von: Christoph Gschoßmann

Die älteste Pyramide der Welt steht in Indonesion und heißt Gudung Padang. Lange gab es Streit, ob sie von Menschen erbaut wurde.

Jakarta – Gunung Padang ist die älteste Pyramide der Welt. Sie steht in Indonesien und entstand vor etwa 25.000 bis 14.000 Jahren. Damit ist sie tausende Jahre vor den berühmten Gizeh-Pyramiden in Ägypten errichtet worden.

Das hat ein Forschungsteam aus dem südostasiatischen Land herausgefunden. Die Gruppe beschreibt ihre mehrjährige Untersuchung der Kulturerbestätte in einem Artikel in der Zeitschrift Archaeological Prospection.

Bisher galt die Stufenpyramide von Dsojer in Sakkara, die um 2630 v. Chr. gebaut wurde, als älteste Pyramide der Welt. Die berühmten Pyramiden von Gizeh entstanden etwa von 2620 bis 2500 v. Chr. In der Cheops-Pyramide machten Forscher kürzlich einen Sensationsfund.

Gunung Padang - Von Menschenhand errichtet oder durch die Natur entstanden?

Gunung Padang befindet sich auf der Spitze eines erloschenen Vulkans in West-Java und wird von den Einheimischen als heilige Stätte angesehen. Im Jahr 1998 wurde es zum Kulturerbe erklärt. Über die Beschaffenheit des Hügels jedoch herrscht seit vielen Jahren Uneinigkeit. Einige vermuten, dass er auf natürliche Weise entstanden ist, indem Menschen einige Verzierungen an der Spitze angebracht haben, während andere argumentiert haben, dass Beweise darauf hindeuten, dass der Hügel vollständig oder größtenteils von Menschenhand geschaffen wurde.

Gunung Padang in Indonesien: Hier steht die älteste Pyramide der Welt. © Screenshot X

Ob Gunung Padang nun ein natürliches Gebirge oder ein von Menschen errichtetes Bauwerk ist – darin entscheidet sich die Frage, wo die älteste Pyramide der Welt steht.

Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, führte das Forschungsteam für die neue Studie eine langfristige, wissenschaftliche Untersuchung der Struktur durch. In den Jahren 2011 bis 2015 untersuchten sie die Struktur mithilfe seismischer Tomografie, elektrischer Widerstandstomografie und Bodenradar. Sie bohrten auch in den Hügel hinein und sammelten Kernproben, die es ihnen ermöglichte das Alter der Schichten zu ermitteln, aus denen der Hügel besteht.

Verschiedene Bauphasen in Gunung Padang in Indonesien

Das Forschungsteam fand eindeutige Beweise dafür, dass der Gunung Padang größtenteils von Menschenhand hergestellt wurde. Das Bauwerk entstand demnach in Etappen im Abstand von Tausenden von Jahren.

Genauer gesagt fanden die Forscher Hinweise auf mehrere Bemühungen, die im Laufe der Zeit zu einer fertigen Struktur führten. Die erste bestand aus geformter Lava – die Bauarbeiter hatten Formen in die Spitze eines kleinen, erloschenen Vulkans geschnitzt.

Dauerbaustelle in Indonesien: Pyramide Gunung Padang wurde immer wieder verändert

Einige tausend Jahre später, zwischen 7900 und 6100 v. Chr., fügte eine andere Gruppe eine Schicht aus Ziegeln und Felssäulen hinzu. Eine unbekannte Zeit später ergänzte eine andere Gruppe eine Erdschicht und bedeckte damit einige der früheren Arbeiten. Zwischen 2000 und 1100 v. Chr wurden Mutterboden, Steinterrassen und andere Elemente gebaut-

Das Forschungsteam hat auch einige Hinweise darauf gefunden, dass sich im Inneren der Struktur einige Hohlräume befinden könnten, die auf versteckte Kammern schließen lassen. Sie wollen dorthin vordringen und dann eine Kamera herablassen, um zu sehen, was sich in diesen Bereichen befinden könnte. Die Pyramide hat wohl noch nicht alle ihre Geheimnisse preisgegeben. Doch auch in der bisher ältesten Pyramide in Sakkara werden noch Mysterien enthüllt: Archäologen entdeckten ein 16 Meter langes „Buch der Toten“. (cgsc)