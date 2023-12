Gardasee-Gerölllawinen verschütten berühmte Küstenstraße: Video zeigt erschreckende Szene

Von: Richard Strobl

Am Gardasee ist am Wochenende eine große Menge Geröll abgegangen und in den See gestürzt. © Vigili del Fuoco

Am Gardasee in Italien sind gleich zwei große Gerölllawinen abgegangen. Getroffen wurde auch eine Küstenstraße. Videos zeigen die Abgänge.

Tremosine – Es sind beängstigende Bilder aus Italien. Am beliebten Gardasee im Norden des Landes sind am Wochenende gleich zwei größere Geröllawinen abgegangen und letztendlich in den See gestürzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Ereignet haben sich die Vorfälle nach Angaben der italienischen Feuerwehr am Samstagnachmittag. Die erste Geröllawine löste sich nach Angaben von Rai vom Campione-Gebirge nahe an der Grenze zum Trentino gegen 15 Uhr. Eine zweite folgte knapp eine Stunde später. Beide Male löste sich ein größerer Teil des Berges, rutschte den Hang hinab und landete schließlich im Gardasee.

Gerölllawine am Gardasee: Video zeigt massiven Abgang

Feuerwehrleute, Polizei und Wasserrettungsteams waren vor Ort im Einsatz. Die Feuerwehr startete von Riva del Garda aus ihren Einsatz. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Dieser filmte die zweite Gerölllawine vom Hubschrauber aus.

Berühmte Gardasee-Straße von Gerölllawine getroffen

Das betroffene Gebiet befindet sich in Tremosine im Raum Brescia und in der Nähe der Strada della Forra. Dabei handelt es sich um eine der berühmtesten Küstenstraßen entlang des Gardasees. Sie wurde 1913 fertiggestellt und gilt als große Ingenieursleistung. Teils kann sie nur einspurig befahren werden, da immer nur ein Auto durch die engen Tunnel und Passagen passt. Mit Ampeln wird der Verkehr kontrolliert. Berühmt wurde die Strada della Forra auch, da sie 2008 in der Anfangsszene des James-Bond-Films „Ein Quantum Trost“ vorkommt. Vor dem Bau der Straße war Tremosine sul Garda nur zu Fuß erreichbar.

Italienische Feuerwehrleute inspizieren nach Gerölllawinen die Strada della Forra am Gardasee. © Vigili del Fuoco

Die Straße wurde am Samstag teils von den Gerölllawinen verschüttet, wie Fotos der italienischen Feuerwehr zeigen. Sie musste zeitweise gesperrt werden und konnte erst am Sonntagmorgen wieder freigegeben werden. Dies führte zu größeren Verkehrsbehinderungen in der Region. Offenbar befand sich zum Zeitpunkt, als die Gerölllawinen abgingen, jedoch niemand auf der Straße. Zumindest gibt es keine Berichte über Verletzte.

Nun wird untersucht, wie es zu den Abgängen kommen konnte. (rist)