Jennifer Aniston teilt private SMS von Matthew Perry (†54) – und Foto von ganz besonderem Moment

Von: Romina Kunze

Teilen

Der Tod von Hollywood Star Matthew Perry (54) kam überraschend – auch für seine Serien-Kollegen. Bislang hielten sich die „Friends“-Stars bedeckt. Nun die rührenden Abschiedsworte.

Hollywood / München – Sie waren nicht nur auf dem Bildschirm beste Freunde, auch hinter den Kulissen wurden sie zu engen Vertrauten. Mehr als das. Über zehn Jahre (1994 bis 2004) teilten sich die sechs „Friends“-Darsteller die Sitcom-Bühne und wuchsen dadurch zu einer Familie zusammen.

Es überraschte daher, dass Jennifer Aniston, Lisa Kudrow und Co. nach dem unerwarteten Tod ihres Kollegen und Freundes Matthew Perry größtenteils mit Zurückhaltung reagierten. In einem kurzen, gemeinsamen Statement baten die Stars um Zeit, um den „unfassbaren Verlust“ zu verarbeiten. Nun haben sie ihr Schweigen gebrochen.

Abschied von „Friends“-Kollege: Jennifer Aniston meldet sich aus ihrer Trauer

Mittlerweile nahmen die Sitcom-Stars mit rührenden Nachrichten auf Instagram Abschied von ihrem „Friends“-Kollegen. „Dir Lebewohl sagen zu müssen, hat eine unglaubliche Welle an Emotionen in mir hervorgebracht, die ich so noch nie verspürt habe, Matty“, schrieb Hollywood-Ikone Jennifer Aniston in ihrem bewegenden Post. „Die Möglichkeit, sich in diese Trauer vollkommen zurückzuziehen, erlaubt es einem, die Momente der Freude und Dankbarkeit für einen geliebten Menschen noch einmal zu fühlen.“

Das beigelegte Foto zeigt Aniston bei einer Probe am Set mit Perry. Er grinst, sie lacht – wie wohl so oft, sorgte der Schauspieler nicht nur beim Publikum, sondern auch bei der Friends-Crew für Heiterkeit. „Er liebte es, Leute zum Lachen zu bringen“, schreibt Aniston weiter. Laut eigener Aussage zeige der Schnappschuss einen besonderen Moment – und zwar das erste von unzähligen Malen gewesen, in denen Perry seine Schauspiel-Kollegin amüsierte. Das geht aus einem Screenshot eines Chat-Verlaufs der beiden hervor. „Ruhe in Frieden, kleiner Bruder. Du hast mir immer den Tag versüßt.“

Schauspieler litt unter heftigen Drogenprobleme: Drei Jahre „Friends“ quasi nicht miterlebt

Seit Jahren kämpfte Perry mit Suchtproblemen. Hinter der bislang ungeklärten Todesursache werden Drogen vermutet. Der Schauspieler wurde am 28. Oktober tot in seinem Whirlpool aufgefunden, soll kurz zuvor noch einen Notruf abgesetzt haben. „Häufig bin ich mit einem furchtbaren Kater beim Dreh erschienen“, sagte Perry einmal in einem Interview mit der New York Times.

Hinweis der Redaktion Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise, Sucht oder Depressionen leiden, kontaktieren Sie bitte die Sucht & Drogen-Hotline unter 01805–313031. Die Nummer ist rundum die Uhr erreichbar. Infos im Netz unter: www.bzga.de/service/infotelefone/suchtvorbeugung/. Hilfe bei Depressionen und anderen psychischen Notfall-Situationen gibt es unter 0800-1110111 und www.deutsche-depressionshilfe.de.

Dadurch seien drei Jahren als „Chandler Bing“, die Rolle, mit der er Weltruhm erlangte, aus seinem Gedächtnis verschwunden. Wie er selbst sagte, war er währen die dritte bis sechste Staffel „Friends“ gedreht war, aufgrund seiner Drogenabhängigkeit im Grunde geistig gar nicht anwesend. „Es ist so furchtbar, sich so zu fühlen; in diesem Zustand arbeiten zu müssen und obendrein auch noch witzig sein zu müssen“, so Perry damals.

„Endlich bist du frei“: Emotionale Worte der „Friends“-Stars an Matthew Perry

Auch die anderen „Friends“-Stars richteten rührende Worte an Perry, bedanken sich für vielen schönen Momente und unzählige gemeinsame Lacher. „Danke, dass du für uns da gewesen bist und dich so brillant eingebracht hast, obwohl es dir nicht gut ging“, schreibt Lisa Kurdow alias „Phoebie“ auf Instagram. „Monica“-Darstellerin Courtney Cox zeigt sich „dankbar für jeden gemeinsamen Moment“.

In den Augen von David Schwimmer („Ross Geller“) war es Perry, der mit seinem Talent und seiner Großzügigkeit aus der Sechsergruppe eine Familie geformt hatte. „Ich stelle mir vor, wie du irgendwo da oben sitzt, dich umschaust und dich fragst: Könnten hier überhaupt noch mehr Wolken sein?“ - eine Anspielung auf Perry‘s Running Gag als „Chandler“ („Could there BE any more clouds?“).

In 2021 fanden die sechs „Freunde“ zu einem „Friends“-Reunion zusammen. © Screenshot/Instagram Matt LeBlanc

Aufhorchen lässt der Abschied seines langjährigen Serien-Mitbewohners „Joey“, gespielt von Matt LeBlac. „Breite die Flügel aus und fliege, Bruder. Endlich bist du frei“, schreibt der Schauspieler. Die Textpassage impliziert die größtenteils verborgenen Leiden Perry‘s und dürften die Spekulationen um seine Todesursache nochmals befeuern.

Hype um „Friends“ nach wie vor ungebrochen

Fast 20 Jahre nach dem Ende der Serie genießt „Friends“ noch eine riesige Anhängerschaft. Dem ungebrochenen Hype geschuldet kamen die sechs „Freunde“ 2021 noch einmal für ein Serien-Reunion zusammen. Gerade erst im September 2023 eröffnete ein Themen-Café in Orlando (Florida), das an dem „Central Perk“ aus der Serie angelehnt ist.

Selbst unter dem beunruhigenden letzten Instagram-Beitrag des Schauspielers selbst kommen immer wieder neue Kommentare hinzu. Sie zollen ihm persönliche Tribute oder erinnern an ikonische „Friends“-Moment mit ihm als „Chandler“. Die letzten Worte der „Friends“-Stars werden den Fans sicherlich aus der Seele sprechen. (rku)