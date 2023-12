3 Momente, die gespoilert haben, dass Jeremy Fragrance problematisch ist

Von: Felicitas Breschendorf

Drucken Teilen

Der Influencer schnuppert gerne an Parfüms und ungefragt an Frauen. Doch nicht nur das ist problematisch.

Er liebt es, an Parfüms zu riechen. Dafür ist Jeremy Fragrance bekannt. Nur wen der Influencer gerne beschnuppert, scheint einen faden Beigeschmack zu haben. „Neues Parfüm ‚AfD‘, mit dem Duft von deutscher Eiche und Kruppstahl?“, schreibt am 11. Dezember 2023 ein Instagram-Nutzer unter eines seiner Videos.

Jeremy Fragrance posiert auf Instagram mit Rechten

Ähnlich wie Müllermilch-Chef Theo Müller steht Fragrance wegen Verbindungen zur AfD in der Kritik. Der Influencer ließ sich bei der New York Young Republican Clubs (NYYRC) Gala am 9. Dezember 2023, bei der Donald Trump als Hauptredner auftrat, mit Rechtsextremen ablichten: mit Alexander Kleine, Aktivist der rechtsextremen „Identitären Bewegung“, sowie David Bendel, Vorsitzender des inzwischen aufgelösten „Vereins zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und der bürgerlichen Freiheiten“ und Chefredakteur des AfD-nahen Deutschlandkuriers. Die Bilder veröffentlichte Fragrance in seiner Insta-Story.



Drei seiner Partner beenden danach auf Anfrage von Business Insider die Zusammenarbeit mit ihm: Sky, wo es eine Dokumentation über Fragrance gibt, der Heel-Buchverlag, bei dem er seine Autobiografie veröffentlichte und Aldi Nord. Fragrance selbst teilte Business Insider mit, er habe zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, mit wem er sich ablichten lasse.

Was ist nur los mit Jeremy Fragrance? © IMAGO / Sven Simon/ Collage BuzzFeed News Deutschland

3 Momente, die danach riechen, dass mit Jeremy Fragrance was nicht stimmt

Sein Treffen mit Rechtsextremen ist nicht die erste Red Flag, die uns der Parfüm-Influencer ins Gesicht wedelt. Tatsächlich ist Fragrance schon früher problematisch aufgefallen. Inwiefern erfährst du hier:

1. Sexistische Aussagen auf dem OMR-Festival

Ein Auftritt von Fragrance auf dem OMR Festival, einer Veranstaltung für digitales Marketing und Technologie, erhielt bereits im Mai 2023 Kritik. „Ich könnte pro Tag fünf Mädels bumsen, ich könnte euch alle verarschen“, sagte er mehreren Medienberichten zufolge auf der Bühne. Vor manchen seiner Videos habe er mit einer Freundin ohne Orgasmus Geschlechtsverkehr gehabt, soll er außerdem hinzugefügt haben. In seinem Gesicht habe er deshalb eine „geile Energy“. Wäre Shirin David vor Ort gewesen, hätte sie ihm sicherlich eine Ansage wegen Sexismus gemacht.



Die Veranstalter des OMR schrieben auf Anfrage von t-online: „Diskriminierung jeglicher Art, Belästigung, (sexualisierte) Gewalt und Grenzüberschreitungen haben auf dem OMR-Festival keinen Platz und sind nicht geduldet.“ Der Unternehmer Thomas Koch fasste sein Verhalten in der Wirtschaftswoche als „zur Schau [getragenem] Chauvinismus“ zusammen.

Alles supi, Jeremy Fragrance? Geht so. © IMAGO/Revierfoto

2. Sexismus auf seinem Instagram-Kanal

Fragrance riecht oft an Personen und scheinbar gerne an Frauen. Das macht er nicht im Privaten, sondern offen auf seinem Instagram-Kanal. Er streckt seinen Kopf in ihre Haare und berührt sie mit seiner Nase. In mehreren Videos wirkt es so, als habe er die Frauen nicht um Erlaubnis gefragt. Selbst Cathy Hummels, die ein Video von der Aktion auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte, wirkt offenbar etwas pikiert:

Das ist zwar nicht zu vergleichen mit dem Vorfall in Spanien, bei dem ein Passant eine Reporterin begrapschte. Es zählt aber trotzdem zu problematischem Verhalten.

3. Unerklärliche Kontakte

Anfang November 2021 lud der damalige pakistanische Premierminister Imran Khan Fragrance in das Parlament ein. Was der Parfüm-Influencer mit der pakistanischen Regierung zu tun hat, ist unklar.

Nach eigenen Angaben soll er zudem Kontakte in das Herrscherhaus der Vereinigten Arabischen Emirate pflegen.