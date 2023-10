Noboa und 7 weitere junge Politiker und Politikerinnen, die in unserem Alter ein Land regieren

Ecuadors neues Staatsoberhaupt geht als jüngster Präsident des Landes in die Geschichte ein. Weißt du, wer es noch in jungen Jahren nach ganz oben geschafft hat?

Nach einem bewegten Wahlkampf haben die Bewohnerinnen und Bewohner Ecuadors den bislang jüngsten Präsidenten ihres Landes gewählt. Der 35 Jahre alte Unternehmer Daniel Noboa gewann die Stichwahl am Sonntag, 15. Oktober, mit einem Vorsprung von 52,29 Prozent gegenüber seiner Gegnerin Luisa González (47,71 Prozent).

Diese Menschen gehören schon in jungen Jahren zur politischen Spitze © Agencia Prensa-Independiente/Xinhua/IMAGO

Noboa ist Präsident in Ecuador, aber nur für 18 Monate

Noboa trat für das Parteibündnis Acción Democrática Nacional (Nationaldemokratische Aktion) an und gilt als Mitte-Rechts-Politiker. Er präsentierte sich im Wahlkampf als Vertreter der jüngeren Generation mit einem marktliberalen Programm für die angeschlagene Wirtschaft. Noboa darf das Amt des Staats- und Regierungsches allerdings nur für rund 18 Monate ab Mitte Dezember bekleiden – bis zum Ende der für den aktuellen Präsidenten Guillermo Lasso vorgesehenen Amtszeit.



Der Konservative hatte im Mai nach zwei Jahren im Amt das Parlament aufgelöst, als dieses ein Amtsenthebungsverfahren wegen Unterschlagungsvorwürfen gegen ihn in die Wege geleitet hatte. Der 68-Jährige löste damit erstmals den in der Verfassung von 2008 vorgesehenen Vorgang der „Muerte Cruzada“ (etwa: gegenseitige Zerstörung) aus, womit vorgezogene Wahlen nötig wurden.

Noboa ist aber nicht der einzige Politiker, der es in jungen Jahren an die Spitze geschafft hat. BuzzFeed News hat weitere für dich aufgelistet.

1. Wolodymyr Selenskyj, Ukraine

Wolodomyr Zelenskyj © Leo Varadkar/IMAGO

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj trat im Mai 2019 im Alter von 41 Jahren sein Amt an.

2. Emmanuel Macron, Frankreich

Emmanuel Macron, Wahlkampf 2017 © ABACAPRESS/IMAGO

Im Alter von 39 Jahren wurde Emmanuel Macron im Mai 2017 zum Präsidenten gewählt. Seitdem polarisiert Macron nicht nur mit umstrittenen Reformen zu Steuern und Rente, sondern auch mit freizügigen Looks im Wahlkampf.

3. Leo Varadkar, Irland

Irlands Premierminister Leo Varadkar © Ukrinform/IMAGO

Als Varadkar im Juni 2017 zum irischen Premierminister aufstieg, war er 38 Jahre alt. Die Medien berichteten über sein Alter und seine offen gelebte Homosexualität.



4. Jacinda Ardern, Neuseeland

Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern © Xinhua/IMAGO

Ardern wurde nach der Wahl im September 2017 Premierministern von Neuseeland — im Alter von 37 Jahren. Ihr Amtsantritt löste eine Sexismusdebatte aus. Ein Journalist fragte die Politikerin, ob sie plane, Mutter zu werden. Ardern reagierte empört und wehrte sich dagegen, dass „Frauen im Jahr 2017 diese Frage an ihrem Arbeitsplatz beantworten müssen“. Im Februar 2023 trat sie nach sechs Jahren im Amt zurück. „Ich weiß, was man für diesen Job braucht, und ich weiß, dass ich nicht mehr genug im Tank habe, um ihm gerecht zu werden. So einfach ist das“, sagte sie.

5. Sanna Marin, Finnland

Sanna Marin, ehemalige Premierministerin Finnlands © Lehtikuva/IMAGO

Mit 34 wurde Sanna Marin das Staatsoberhaupt Finnlands. 2019 war sie für einige Monate sogar die jüngste demokratisch legitimierte Regierungschefin weltweit.

6. Sebastian Kurz, Österreich

Sebastian Kurz, ehemaliger Kanzler Österreichs © SKATA/IMAGO

Mit 31 Jahren wurde Sebastian Kurz der jüngste Bundeskanzler aller Zeiten und der jüngste Regierungschef in einem EU-Land. Seit dem 6. Dezember 2021 ist Karl Nehammer Österreichs Bundeskanzler.



7. Kim Jong-un, Nordkorea

„Oberste Führer“ der Demokratischen Volksrepublik Korea, Kim Jong Un © UPI Photo/IMAGO

2011 übernahm der 27-jährige Kim Jong-un als Nachfolger seines Vaters die Führung Nordkoreas.

