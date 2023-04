Jüngstes Orang-Utan-Mädchen im Rostocker Zoo heißt Khaleesi

Das elfjährige Orang-Utan-Weibchen Cantik passt gut auf ihren Nachwuchs auf. © Jens Büttner/dpa

Die Orang-Utans des Rostocker Zoos haben ab sofort eine kleine Königin, jedenfalls wenn man nach dem nun bekanntgegebenen Namen des jüngsten Sprösslings geht.

Rostock - Sechs Wochen nach seiner Geburt hat das kleine Orang-Utan-Mädchen im Rostocker Zoo nun einen Namen: Bei einer Online- Abstimmung entschieden sich die Teilnehmer für den Namen Khaleesi. Für die Mutter, das elfjährige Orang-Utan-Weibchen Cantik, ist es das erste Jungtier. Der Vater ist der Gruppenchef Sabas.

Seit der Eröffnung des Darwineums - der Heimat der Menschenaffen im Rostocker Zoo - im Jahr 2012 gab es insgesamt sieben Mal Nachwuchs bei den Orang-Utans, wie der Zoo weiter mitteilte.

Khaleesi bedeutet den Angaben zufolge so viel wie Königin. „Mit der bisherigen Entwicklung sind wir zufrieden, nachdem die Anspannung bei Erstgeburten ja immer sehr hoch ist“, sagte Zoodirektorin Antje Angeli. Khaleesi wiege inzwischen schätzungsweise 1,5 bis 2 Kilogramm und sei nach Auffassung der Tierpflegerinnen und Tierpfleger recht kräftig. „Cantik ist eine Vollblutmama, die sich ausgezeichnet um ihren Nachwuchs kümmert und niemanden zu nah an ihr Jungtier lässt.“

Knappes Rennen um den besten Namen

Laut Zoo gab es bei der Abstimmung der gut 2000 Zoofreunde ein knappes Rennen zwischen den Namensvorschlägen Khaleesi und Ida, der nur eine Stimme weniger erhielt.

Ob der Name Khaleesi mit der Fantasy-Serie „Game of Thrones“ in Zusammenhang steht, konnte eine Sprecherin des Zoos nicht bestätigen. Der Vorschlag gehe auf Tierpfleger zurück. In der Serie trägt eine Herrscherin den Zusatz Khaleesi als eine Art Titel

Borneo-Orang-Utans haben ein rostbraunes Fell, sind in Südostasien beheimatet und haben ihren Lebensraum in den Wäldern der Insel Borneo. Der Name Orang-Utan stammt aus dem Indonesischen und bedeutet Waldmensch. Im Vergleich zu ihrer Körpergröße sind die Arme der Orang-Utans sehr lang: Mit ausgebreiteten Armen bringen sie es auf eine Spannweite von bis zu 2,50 Meter. Männliche Tiere werden bis bis zu 1,40 Meter groß und zwischen 50 und 90 Kilogramm schwer. Die Weibchen sind mit 1,15 Metern kleiner und mit 30 bis 50 Kilo auch leichter. dpa