Julienco mit Statement zu Bibi: „Wir selbst haben uns nicht mal hingesetzt und gesprochen“

Die Nachricht schlug vor 1,5 Jahren wie eine Bombe ein: Bianca und Julian Claßen, besser bekannt als Bibi und Julienco, gaben ihre Trennung bekannt.

Bielefeld - Für ihre zahlreichen Fans war dies ein Schock, und viele hofften auf ein baldiges Comeback des Traumpaares. Doch nun hat Julienco in einem emotionalen Statement auf Instagram klar gemacht: Eine Versöhnung wird es nicht geben.

Julienco mit Statement zu Bibi: „Kein Comeback“

„Es wird niemals ein Comeback geben, das müsst ihr bitte respektieren“, schreibt der 30-Jährige in seiner Story. Diese klaren Worte sind eine Reaktion auf die ständigen Nachfragen und Kommentare seiner Fans, die sich ein Wiederzusammenkommen von ihm und Bibi wünschen.



Besonders während seiner Live-Sessions auf TikTok mit seiner neuen Partnerin Tanja wird er immer wieder mit Fragen nach Bibi konfrontiert. „Ich finde es leider sehr unschön, wenn ich wie gestern mit Tanja auf TikTok online gehe und die Hälfte der Nachrichten daraus besteht, wo Bibi ist“, so Julienco.

Julian und Bibi Claßen waren einst DAS YouTube-Traumpaar. © instagram/Julian Claßen & IMAGO / VISTAPRESS

Das Schweigen zur Trennung von Julienco und BibisBeautyPalace

Die Trennung von Bibi und Julienco im Mai 2022 kam für viele überraschend. Doch bis heute gab es von beiden Seiten kein offizielles Statement dazu. Nun lüftet Julienco das Geheimnis: „Wir selbst haben uns nicht mal hingesetzt und gesprochen, dann muss es doch auch verständlich sein, dass wir es nicht für die Öffentlichkeit tun.“ Es scheint, als hätten beide Seiten die Trennung stillschweigend akzeptiert und sind inzwischen weitergezogen.

Kontakt nur wegen den Kindern und ein Appell an die Fans der beiden YouTuber

Julienco betont, dass er und Bibi ausschließlich wegen ihrer gemeinsamen Kinder in Kontakt stehen. Es gibt keinen Streit zwischen ihnen, und beide Seiten verstehen sich gut. Doch jeder lebt jetzt sein eigenes Leben. „Das es damals kein Statement gab, haben viele nicht verstanden, aber dafür gab es einfach keine Möglichkeit“, erklärt Julienco.

Auf dem Screenshot seiner Instagram-Story ist folgendes zu lesen: „Trotzdem wollte ich nur kurz etwas loswerden. Die Trennung ist mittlerweile 1,5 Jahre her und wir sind beide glücklich neu vergeben. Es wird niemals ein ‚Comeback‘ geben, das müsst ihr bitte respektieren.“ Er betont, dass er nichts von Bibis Plänen weiß und dass sie, wenn sie sich melden möchte, dies selbst tun wird. „Davon abgesehen weiß ich absolut nichts von ihren Plänen und das ist auch völlig ok so, wir sind in ständigem Austausch zu unseren Kindern, DAS WARS!“, so Julienco.

Abschließende Worte im Statement von Julienco auf Instagram

Abschließend wünscht er Bibi und ihrem neuen Partner Timothy alles Gute und hofft, dass das Thema nun endlich beendet werden kann. „Danke für euer Verständnis“, schließt er sein Statement.