Wetter-Experte warnt vor Wintereinbruch – und spricht von „zweiter Schneelage“

Von: Kilian Bäuml

Bevor sich der November verabschiedet, grüßt der Winter schonmal. Laut Wetter-Experte Jan Schenk kann es diese Woche sogar gleich zweimal schneien.

Kassel – Bald öffnen vielerorts die Weihnachtsmärkte. Das Wetter zeigt ein passendes Gesicht: Es soll kalt werden und der Wintereinbruch in Deutschland mit Schnee steht bevor. In den nächsten Tagen weht der Wind aus Norden übers Land und beschert frostige Temperaturen - der DWD hat deshalb bereits Wetterwarnungen veröffentlicht. Das ist vor allem für Autofahrer gefährlich, da die Wahrscheinlichkeit für glatte Straßen sehr hoch ist.

Winter-Wetter in Deutschland: Bis zu 20 Zentimeter Schnee fällt – Glättegefahr droht

Wer Lust auf Schnee hat, muss dafür nicht mehr lange warten. „Es geht schon los am Dienstagabend (21. November; Anm. d. Red.), da sehen wir kräftigen Schneefall“, erklärt Meteorologe Jan Schenk von the weather channel. „Vor allem im Süden und Osten gibt es Schnee, aber auch im Harz und in anderen Mittelgebirgen.“ Das bedeutet, Schnee könnte es schon ab etwa 300 Meter geben. Ab dieser Höhe kann man in Deutschland von einem Mittelgebirge sprechen, wie der Bundesverband Deutsche Mittelgebirge e.V. auf seiner Website informiert.

Der meiste Schnee fällt jedoch in höheren Lagen. „In den Hochlagen können es bis zu 15 bis 20 Zentimeter werden, aber schon im Erzgebirge sind es nur wenige Zentimeter“, sagt Schenk. Eine weiße Winterlandschaft mit Schneedecke wird es trotz kaltem Wetter eher nicht. Stattdessen führt der Schneefall in den niedrigeren Lagen hauptsächlich zu glatten Straßen. Wer auf Autofahren muss, sollte das Auto deshalb dringend winterfest machen.

In den nächsten Tagen kann es mehrfach zu Schnee kommen, doch liegen bleibt er wohl eher nicht. (Symbolbild) © Jaap Arriens/Imago

Der nächste Schneefall kommt schon am Wochenende: „Schnee, Schneeregen und Schneematsch“

Doch der Dienstag ist nur ein Vorgeschmack auf den Schnee. „Es gibt noch eine zweite Schneelage und die kommt am Wochenende.“ Laut dem Wetter-Experten könne am 26. und 27. November nochmal richtig viel Schnee zusammenkommen. Doch auch diesmal bleibt der Schnee in den meisten Teilen des Landes nicht dauerhaft am Boden, abgesehen von bergigen Regionen, erklärt der Meteorologe. In den kalten Nächten könne der Schnee zwar liegenbleiben, schmelze tagsüber jedoch wieder – und es wird wohl richtig ungemütlich.

Ab Donnerstag (23. November) soll es nochmal stürmisch werden, wie bereits häufiger in diesem Herbst. Erst vergangene Woche kam es sogar zu Unwettern mit Dauerregen und sogar Orkanböen. Nun soll der Wind aus Norden kommen. „Damit kommt es auf jeden Fall zu Schnee, Schneeregen und vielleicht auch Schneematsch“, erklärt Schenk und resümiert: „Angenehm wird das kommende Wochenende sicher nicht.“ Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert fürs Wochenende wechselndes Wetter mit verbreiteten Regenschauern und Schnee im Bergland.

Winter-Wetter und Schnee in Deutschland: Wird es im Dezember und an Weihnachten weiß?

Ebenfalls eher ernüchternd fällt die erste Vorhersage für das Wetter an Weihnachten aus. Nach dem Schneefall diese Woche kündigen sich bereits wieder etwas höhere Temperaturen an. Laut dem DWD soll es trotzdem in weiten Teilen des Landes eher regnerisch sein und erst am kommenden Dienstag (28. November) besser werden. Zum 1. Dezember versprechen einige Experten erneut Schnee.