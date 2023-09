Kalendarischer Herbstanfang: Wird die Uhr dieses Wochenende umgestellt?

Von: Helmi Krappitz

Der kalendarische Herbstanfang steht vor der Tür. Was heißt das genau? Und hat der Herbstanfang Auswirkungen auf den Start der Winterzeit?

München – Der kalendarische Herbstanfang steht vor der Tür: Am 23. September ist es soweit. Die langen Sommertage neigen sich dem Ende zu und die Nächte werden wieder länger. Aber was verbirgt sich genau hinter dem kalendarischen Herbstanfang? Und was bedeutet das für die Zeitumstellung?

Kalendarischer Herbstanfang: Tag-und-Nacht-Gleiche am 23. September

Der Tag an dem Tag und Nacht gleich lang sind, ist der kalendarische Herbstanfang, auch astronomischer Herbstanfang genannt. Das passiert dann, wenn die Sonne am Erdäquator schon in der Mittagszeit den Zenit erreicht. Dieses Ereignis geschieht nicht immer am gleichen Tag des Jahres.

Deswegen weicht das Datum gegebenenfalls ab, findet jedoch meist am 22. oder 23. September statt. Der diesjährige genaue Zeitpunkt des Herbstanfangs: 23. September, 08.49 Uhr.

Die Tag-und-Nacht-Gleiche findet auch ein weiteres Mal im Jahr statt – der kalendarische Frühlingsanfang im März. Der meteorologische Herbstanfang ist der 1. September.

Die Zeitumstellung Ende Oktober ist unabhängig vom kalendarischen Herbstanfang. © picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand

Winterzeit: Zeitumstellung am letzten Sonntag im Oktober

Hat der kalendarische Herbstanfang Auswirkungen auf die kommende Zeitumstellung? Nein, denn die Umstellung auf Winterzeit ist unabhängig vom Herbstanfang immer am letzten Sonntag im Oktober.

Dieses Jahr wird am 29. Oktober an der Uhr gedreht und eine Stunde zurückgestellt. Heißt: Die Uhr wird um 3.00 Uhr nachts auf 2.00 Uhr nachts gestellt. Dadurch wird uns eine Stunde „geschenkt“ – wir können eine Stunde länger schlafen.

Durch die Zeitumstellung wird es wieder früher hell, abends aber auch früher dunkel. Die Umstellung der Zeit macht vielen Menschen zu schaffen und kann sich wie ein Jetlag anfühlen.

Sommerzeit: Im März wird die Uhr eine Stunde vorgestellt

Im kalendarischen Frühling wird die Zeit dann wieder eine Stunde vorgestellt – am letzten Sonntag im März. Das bedeutet eine kürzere Nacht. Die Sommerzeit 2024 beginnt in der Nacht vom 30. auf den 31. März 2024. (dpa/hk)