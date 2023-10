Kaltfront überquert Deutschland - Es wird deutlich kühler

Teilen

Die Elbphilharmonie in Hamburg hinter der Scheibe einer Bushaltestelle mit Regentropfen. © Jonas Walzberg/dpa

Es wird deutlich kühler in Deutschland. In der Nacht zum Sonntag werden verbreitet nur noch einstellige Tiefstwerte erwartet. Wie geht es zu Beginn der neuen Woche weiter?

Offenbach - Das sommerliche Oktoberwetter ist vorerst vorbei. Nach einer Kaltfront, die Deutschland mit schauerartigen und lokal gewittrigen Regenfällen am Samstag von Nordwest nach Südost überquert, wird es deutlich kühler, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte. In der Nacht zum Sonntag werden verbreitet nur noch einstellige Tiefstwerte erwartet.

Am Sonntag werden im Süden am Oberrhein maximal 15 Grad erwartet (nach zuletzt am Freitag noch bis um die 30 Grad) - und in der Nordhälfte windiges und kühles Schauerwetter. „Der Herbst greift also voll durch“, sagte DWD-Meteorologe Marcel Schmid. In der Nacht zum Montag könne es in einigen Gebieten Luftfrost geben.

Zu Beginn der neuen Woche beruhigt sich das Wettergeschehen dem DWD zufolge verbreitet mit Höchstwerten von meist unter 15 Grad. Leicht wechselhaft bleibt es den Angaben zufolge im Umfeld der Küsten. dpa