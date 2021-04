Missbrauchs-Skandal in katholischer Kirche: Kölner Kardinal beförderte offenbar geständigen Priester

Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki steht erneut schwer in der Kritik. So soll er wissentlich einen Pfarrer befördert haben, der bereits vor Jahren sexuellen Missbrauch gestanden hat.

München - Der Missbrauchs-Vorwürfe rund um die Katholische Kirche und insbesondere das Erzbistum Köln reißen einfach nicht ab. Nachdem der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki erst im März schwere Versäumnisse eingeräumt hat, kommen nun die nächsten düsteren Anschuldigungen ans Licht.

Wie die Bild berichtet, soll Woelki 2017 den Düsseldorfer Priester Michael D. zum stellvertretenden Stadt-Dechanten befördert haben. Dabei habe der 64-Jährige gewusst, dass D. bereits 2001 sexuelle Handlungen mit einem Minderjährigen gestanden hat. Dabei soll der Vorschlag auch noch vom Stadt-Dechanten Ulrich H. gekommen sein. Dieser hat ebenfalls schon Missbrauch eines Minderjährigen gestanden.

Missbrauchsvorwürfe in der Katholischen Kirche: „Es wird keine Vertuschung mehr geben“

Gegenüber Bild sagte Woelki, es würde jeder Fall überprüft werden. „Es wird im Erzbistum Köln keine Vertuschung mehr geben.“ Trotzdem wurde der Fall nicht kommuniziert. D., der damals von einem 17-jährigen „Strichjungen“ in Köln erpresst wurde und während einer Vernehmung gegenüber der Polizei gestanden habe, mit dem obdachlosen und minderjährigen Prostituierten Sex gehabt zu haben, soll 2015 neue Kontakte zu einem minderjährigen Prostituierten gepflegt haben. Diese Information hat laut des Berichts auch Kardinal Woelki vorgelegt bekommen - zwei Jahre vor der Beförderung.

Die Bild zitiert aus einem Bericht der Kanzleien „WSW“: „Polizeilicherseits wurde ausdrücklich angeregt (...) dem beschuldigten Priester (D.) ein Aufgabengebiet zuzuweisen, in dem er keinen sexuellen Kontakt zu ihm anvertrauten Kindern und Jugendlichen (z.B. Messdienern etc.) aufnehmen könne.“

Missbrauchsvorwürfe in der Katholischen Kirche: Gutachten legte erst kürzlich „systembedingte Vertuschung“ offen

Ein Sprecher des Erzbistums erklärte, dass Kardinal Woelki in diesem Fall zeitnah mit den gebotenen Maßnahmen reagieren werde. Michael D. wurde Anfang 2021 bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, die kirchenrechtliche Voruntersuchung sei derzeit unterbrochen.

Ein Gutachten der Strafrechtsanwälte Björn Gercke und Kerstin Stirner hatte erst im März aufgrund ähnlicher Enthüllungen eine „systembedingte Vertuschung“ bei den Verantwortlichen der Erzdiözese festgestellt. Woelki räumte auf einer Pressekonferenz bezüglich dieses Ergebnisses „schwere Versäumnisse“ ein und dass es bislang an Mitgefühl und Empathie für die Opfer gefehlt habe. Unter anderem bot er jedem der über 300 aufgeführten Opfer ein persönliches Gespräch an. „Das hätte so nie passieren dürfen. Ich habe nicht alles Menschen-Mögliche getan“, gestand er. (ta)