5 neue Autokennzeichen für Deutschlands Großstädte, die einfach ehrlich sind

Von: Felicitas Breschendorf

MUC ist Münchens neues Kennzeichen. Wenn auch du Bock auf ein anderes Nummernschild hast, sagen wir dir, was draufstehen sollte.

München erlebt nicht nur absurde Wiesn-Momente, sondern bekommt jetzt auch noch ein neues Kennzeichen. Neben dem bekannten „M“ auf dem Nummernschild werden Münchner Fahrzeuge künftig auch mit „MUC“ durch die Straßen der Landeshauptstadt rollen. „Zur Wahl stehen Tausende neue Kennzeichen“, teilte die Stadt mit.



Die neuen Kombinationen sind ab dem 1. Dezember 2024 verfügbar – allerdings nur für Fahrzeuge ohne Saisonkennzeichen, Oldtimerkennzeichen oder E-Kennzeichen. Der Grund: Die Gesamtlänge auf dem Kennzeichen darf nicht mehr als acht Zeichen betragen.

Was soll MUC sein? Munchhausen? Mucceldorf? Ah, ok. © Wolfgang Maria Weber/IMAGO/ IMAGO / Image Source/ Collage BuzzFeed News Deutschland

Zunehmende Zahl an E-Autos machte neue Kennzeichen notwendig

Das neue „Unterscheidungszeichen“, wie es im Amtsdeutsch heißt, war wegen der zunehmenden Zahl an E-Fahrzeugen notwendig geworden. Aufgrund des zusätzlichen „E“ auf dem Nummernschild schrumpften die möglichen Varianten an Kennzeichen – insbesondere die der kurzen Nummernschildkombinationen.



„Bei elektrischen Rollern und Motorrädern ging der Vorrat an kurzen M-Kennzeichen zur Neige“, erläuterte Kreisverwaltungsreferentin Hanna Sammüller-Gradl. Auch eine Online-Anmeldung war deshalb bislang nicht möglich. Dank „MUC“ könnten künftig alle von den Online-Services profitieren und Engpässen bei den Kombinationen könnten vorgebeugt werden.



Falls das neue Kennzeichen für dich ein Grund ist, niemals nach München zu fahren, können wir dich verstehen.

5 Autokennzeichen, die es in echt geben sollte

In anderen Städten sind keine neuen Kennzeichen geplant – leider. Die BuzzFeed News Deutschland-Redaktion ist aber kreativ geworden, wie damals, als wir uns neue Parteinamen ausgedacht haben. Wir haben uns ein neues Kennzeichen für die fünf größten Städte Deutschlands überlegt. Vielleicht ist ja auch deine Stadt dabei?

1. Berlin (B) – BÄR

2. Frankfurt (F) – FU

F*** U!

3. Hamburg (HH) – HMB

Hold my Beer! (oder alternativ auch „Hold my Bismarckhering“, wenn mal wieder lecker Fischbrötchen verspeist werden)

4. Köln (K) – KRNVL

Helau und Alaaf!

5. Düsseldorf (D) – DÜSER

Auch eine fette Karre ist dafür keine Aufforderung, denn in Deutschland gibt es schon genug aggressive Autofahrer:innen.

6. Stuttgart (S) – SPART

Wenn Autokennzeichen ehrlich wären: Stuttgart-Version © Jan-Philipp Strobel/dpa, Collage

Denn du weißt ja, wie Schwaben so drauf sind ...

7. Leipzig (L) – LOL

Nicht weil Leipzig zum Lachen ist, aber mit seiner lebhaften Kunstszene, seinen humorvollen Studenten und dem allgegenwärtigen kulturellen Charme, ist die Stadt sicher ein Ort, an dem „LOL“ (Laughing Out Loud) häufig zu hören ist.

(Mit Material der dpa)