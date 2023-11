Massiver Anstieg: Keuchhusten-Alarm in Touristen-Hochburg – Schuld wird auf Impfgegner abgeladen

Von: Nadja Zinsmeister

Drucken Teilen

Keuchhusten kann für Babys und Kleinkinder lebensgefährlich sein. Ein Urlaubsland in der EU schlägt angesichts explodierender Infektionszahlen Alarm.

Zagreb - Ein massiver Anstieg von Keuchhusten-Erkrankungen in Kroatien bereitet den Gesundheitsbehörden zunehmend Sorgen. Die Zahlen explodieren, wie das staatliche Institut für öffentliche Gesundheit am Mittwoch mitteilte: Während in der Vergangenheit normalerweise rund 50 Fälle von Keuchhusten pro Jahr registriert wurden, sind es in diesem Jahr bereits 1.100 Fälle. Experten begründen die Verbreitung mit einer schwindenden Impfbereitschaft. Kroatien ist damit bereits das zweite EU-Land, in dem die Keuchhusten-Fälle ungewöhnlich stark zunehmen.

Behörden in Kroatien schlagen angesichts Keuchhusten-Ausmaß Alarm - Zagreb und beliebter Urlaubsort betroffen

Die Zahl der Keuchhusten-Erkrankungen sei laut dem Institut besonders im Herbst nach oben geschnellt. So sollen allein seit September 700 neue Fälle registriert worden sein. Damit sei die Zahl die höchste seit zehn Jahren. Die Krankheit trete in Kroation vor allem in der Hauptstadt Zagreb und in der beliebten Touristen-Stadt Split an der Küste auf. Betroffen sind demnach vor allem Kinder zwischen sechs und 14 Jahren.

Keuchhusten kann besonders bei Babys und Kleinkinder zu Komplikationen führen. © IMAGO/africa_images

Keuchhusten ist eine hochansteckende Krankheit und besonders für Babys und ältere Menschen gefährlich, wie das Robert-Koch-Institut schreibt: „Bis zu 10% der erkrankten Säuglinge und älteren Menschen sind von [Lungenentzündungen] betroffen, bei älteren Kindern und jüngeren Erwachsenen kommt dies seltener vor.“ Keuchhusten kann für die Risikogruppen lebensgefährlich sein. In Kroatien besteht daher für Kinder eine Impfpflicht gegen die Krankheit.

Keuchhusten-Zahlen in Kroatien explodieren: Experten machen Impfgegner mitverantworlich

Während 92 Prozent der Babys im vergangenen Jahr ihre erste Dosis erhielten, waren es bei den Auffrischungsimpfungen, die für Siebenjährige empfohlen werden, laut dem Institut nur noch 88 Prozent - in einigen Regionen sogar nur 68 Prozent. Experten sehen hinter den schwindenden Impfzahlen unter anderem eine Zunahme von Impfgegnern. Mitverantwortlich seien demnach die vielen Mythen zu den negativen Auswirkungen der Impfungen, die im Internet kursierten, erklärte die Institutsleiterin für Split, Zeljka Karin. „Die Online-Netzwerke verbreiten Panik“, erklärte sie. Nach ihren Angaben nahm der Trend nach der Corona-Pandemie weiter zu.

Kroatien ist nicht das einzige Land, das mit einer höheren Zahl von Keuchhusten-Erkrankungen konfrontiert ist. Auch in Dänemark treten seit geraumer Zeit ebenfalls gehäuft Keuchhusten-Fälle auf, wie das Centrum für Reisemedizin (CRM) im November mitteilte. Das Statens Serum Institut hat den Ausbruch in Dänemark mittlerweile als Epidemie eingestuft. Wer eine Reise in eines der beiden EU-Länder unternimmt, sollte in seinem Impfausweis prüfen, ob noch ein ausreichender Schutz besteht. (nz mit afp- und dpa-Material)