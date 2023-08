Kinder stürzen von Aussichtsplattform - Neun Verletzte

Teilen

Von diesem drei Meter hohen Aussichtsturm in Tschechien stürzte eine Kindergruppe herab. © Hájek Ondøej/CTK/dpa

Teilnehmer eines Ferienlagers in Tschechien besteigen eine Aussichtsplattform und stürzen in die Tiefe. Es gibt neun verletzte Kinder.

Markvartice - In Tschechien ist eine Kindergruppe von einer rund drei Meter hohen Aussichtsplattform gestürzt. Neun teils schwer verletzte Kinder wurden mit Hubschraubern und Krankenwagen in Kliniken gebracht, wie eine Polizeisprecherin am Freitag mitteilte. Zu dem Unfall kam es am späten Donnerstagabend bei Sonnenuntergang. Bei den Kindern handelte es sich um Teilnehmer eines Ferienlagers im Alter von 8 bis 13 Jahren.

Die „Triangel“ genannte Aussichtsplattform befindet sich auf dem Gebiet der Gemeinde Markvartice, rund 15 Kilometer östlich der Grenzstadt Decin. Der Ort liegt im böhmischen Mittelgebirge, das für die markanten Kegelformen seiner Berge bekannt ist.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Boden der Holzplattform aufgrund von Überlastung nachgegeben haben. Die Plattform war nach Angaben der Gemeinde nur für vier Personen ausgelegt. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung auf. dpa