„Theo steckt in der Trotzphase“: Zettel in Hausflur aufgetaucht – Eltern überraschen Nachbarn mit Bitte

Von: Bettina Menzel

Zettel in Hausflur: Kinder in der Trotzphase sind für junge Eltern oft eine Belastungsprobe. © Instagram @notesofgermany

Die täglichen Kämpfe mit einem Kleinkind haben für die Nachbarn einer jungen Familie ohrenbetäubende Konsequenzen. Ein Zettel im Hausflur bittet um Entschuldigung – und um Tipps.

Potsdam – Es gibt Dinge, die können nur Eltern verstehen: Das erste Lachen des Kindes, die ersten Schritte – oder was es bedeutet, wenn sich der Nachwuchs in der Trotzphase befindet. Notesofgermany teilte auf Instagram das Bild eines Zettels im Flur eines Mehrfamilienhauses in Potsdam-Babelsberg. Die Nachricht darauf war zwar kurz, sprach zwischen den Zeilen aber Bände: Ein „Hilferuf“ junger Eltern, die offenbar mit ihrem Latein am Ende waren.

Eltern mit Kind in Trotzphase versuchen Nachbarn mit Zettel zu beruhigen: „Es geht ihm gut“

Was genau dazu führte, dass die jungen Eltern in Potsdam-Babelsberg den Zettel im Hausflur aufhängen mussten, lässt sich nur erahnen. Ohrenbetäubendes Geschrei ist wohl die naheliegendste Vermutung. „Liebe Nachbarn, Theo steckt in der nächsten Trotzphase“, beginnt die Nachricht an die Hausbewohner. „Es geht ihm gut, wir putzen nur Zähne oder diskutieren über die Farbe des Löffels.“ Doch selbst diese so einfachen Dinge scheinen bei der Familie für ausreichend Drama zu sorgen. „Ratschläge, Tipps und Tricks, Nervennahrung oder Wein nehmen wir gerne an“, endete die Nachricht, mit der sich wohl viele junge Mütter und Väter identifizieren können. Im Gegenzug boten die Eltern im „Kleingedruckten“ an, Ohrstöpsel an die Hausgemeinschaft zu verteilen.

Wie groß das Verständnis der Hausbewohner mit dem offenbar gut hörbaren Trotzverhalten des Kindes war, ist nicht bekannt. Immerhin war auf dem Original-Zettel ein mit einem anderen Stift gemaltes Herz mit lachendem Gesicht zu erkennen, das auf mindestens einen empathischen Nachbarn schließen lässt. Online hingegen war der Zuspruch überragend: Über 77.000 Menschen klickten bei dem Beitrag auf „Gefällt mir“, so viele wie bei keinem anderen Beitrag auf der Instagram-Seite Notesofgermany.

Zettel in Hausflur fragt nach Erziehungstipps: Eltern bekommen tausende Ratschläge im Netz

In die Kindererziehung fließen Werte und Weltanschauungen ein, schnell wird die Frage nach Erziehungstipps da zu einem kontroversen Thema. Das zeigten auch die fast 2.000 Kommentaren unter dem Beitrag anschaulich. Vor allem entbrannte eine Diskussion darüber, wie viel Entscheidungsfreiheit man einem Kleinkind einräumen sollte. Dass „alle Kinder heute so verzogen sind und sich an keine Regeln mehr halten“, läge an Eltern wie diesen, so die kontroverse Meinung eines Instagram-Users. Mit Dreijährigen diskutiere man nicht, so der Nutzer weiter. „Mit Dreijährigen zu diskutieren macht schon deshalb keinen Sinn, weil das Hirn gar nicht darauf ausgerichtet ist, komplexe Gefahren zu erkennen“, stimmte eine weitere Person zu, die eigenen Angaben zufolge selbst als Erzieherin tätig ist.

Wenn ein Kind an einer roten Ampel die Straße überqueren wolle, würde es die Gefahr auch nach stundenlangen Diskussionen nicht begreifen. „Dann ist es nämlich tot, wenn du nicht reagierst“, so das drastische Beispiel der mutmaßlichen Erzieherin. Eine weitere Kommentatorin hielt dies für einen zu großen Gedankensprung. „Wie kommen hier so viele Menschen von ‚Kind darf Löffelfarbe entscheiden‘ zu ‚Kind darf allein über die Straße laufen‘?“, fragte die Kommentatorin in die Runde. Da würden zwei unterschiedliche Dinge zusammengeworfen, einmal das Mitentscheidungsrecht bei kleinen und ungefährlichen Dingen – wie der Löffelfarbe – andererseits „Überlebensmaßnahmen auf der Straße“, so ihre Meinung. Nach langer Diskussion brachte es dann eine andere Nutzerin auf den Punkt, die schrieb: „Diesen Zettel sollte man einfach mit Humor nehmen.“