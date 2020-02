Papst Franziskus hat den Präfekten des Päpstlichen Hauses, Erzbischof Georg Gänswein, beurlaubt. Der Grund soll ein Aufsatz von Papst Benedikt XVI. sein.

Paukenschlag im Vatikan : Papst Franziskus hat den Präfekten des Päpstlichen Hauses, den deutschen Erzbischof Georg Gänswein , beurlaubt.

: hat den Präfekten des Päpstlichen Hauses, den deutschen Erzbischof , beurlaubt. Hintergrund soll ein Aufsatz des emeritierten Papstes Benedikt XVI. zum Zölibat sein.

zum sein. Gänswein gilt als enger Vertrauter des deutschen Papstes.

Papst Franziskus hat den Präfekten des Päpstlichen Hauses, Erzbischof Georg Gänswein, auf unbestimmte Zeit beurlaubt. Das meldet die katholische „Tagespost“ unter Berufung auf „Vatikankreise“.

Das kommt einer Entmachtung gleich: Die Präfektur des Päpstlichen Hauses ist unter anderem für Papstbesuche in- und außerhalb von Rom zuständig und organisiert die öffentlichen und privaten päpstlichen Audienzen.

Paukenschlag im Vatikan: Papst Franziskus entmachtet deutschen Erzbischof Gänswein

Der Grund für die Beurlaubung sei „die unglücklich gelaufene Präsentation des Kleriker-Buchs“ des konservativen afrikanischen Kardinals Robert Sarah, zu dem Benedikt XVI. einen Aufsatz über den Zölibat beigesteuert hatte. Gänswein gilt als der wichtigste Vertraute des emeritierten deutschen Papstes.

Der Privatsekretär des emeritierten Papstes soll als Leiter der Präfektur, die für den Ablauf der öffentlichen Audienzen des Papstes zuständig ist, im Amt bleiben. Gänswein sei „aber freigestellt, um mehr ZeitBenedikt XVI. widmen zu können“.

Streit um Zölibat-Zitat: Benedikt XVI. rudert zurück

Der Aufsatz von Papst Benedikt XVI. über das katholische Priestertum hatte für Wirbel im Vatikan gesorgt. Die „Tagespost“ schreibt: „Die Aufmachung, die das Verlagshaus Fayard in Frankreich dem Buch gegeben hatte, erweckte im ersten Moment den Eindruck, beide – der emeritierte Papst und der Präfekt der Gottesdienstkongregation – wollten dem amtierenden Papst vorschreiben, wie er die von der Amazonas-Synode aufgeworfenen Frage der ‚viri probati‘ zu lösen habe.“

Die Synode hatte den Papst aufgefordert, verheiratete Männer mit vorbildlicher katholischer Lebensweise - soganannte "viri probati" - zu Priestern zu weihen und neue Ämter für Frauen einzurichten. Diese Idee ist laut dem Aufsatz des emeritierten Papstes allerdings ein Ding der Unmöglichkeit.

Wie die „Tagespost“ betont, sei der aufsehenerregende Aufsatz von Papst Benedikt XVI. für das Sarah-Buch in erster Linie eine theologische Abhandlung und keine Wortmeldung zu der Diskussion um „vviri probati“ gewesen: „Als das Buch dann ausgeliefert wurde, konnte man nachlesen, dass Benedikt in seinem Beitrag auf jede Einmischung in aktuelle Debatten verzichtet und über die pneumatologisch-christologisch Exegese des Übergangs des Priestertums vom Alten zum Neuen Bund geschrieben hatte.“

Vatika: Streit um Zölibat-Zitat - Benedikt XVI. rudert zurück

Auch das konservative katholische Nachrichtenportal „kath.net“ meldet unter Berufung auf Vatikan-Quellen, dass die Tätigkeit von Erzbischof Gänswein ausgesetzt wurde. Weiter meldet das Portal: „Das Gerücht darüber kursiert in Journalistenkreisen bereits seit Tagen. Bereits in den vergangenen Tagen trat Gänswein nicht mehr mit Papst Franziskus auf.“

Am Mittwoch meldete auch der BR-Reporter und ehemalige ARD-Vatikan-Korrespondent Tilmann Kleinjung auf Twitter, dass Gänswein schon bei den vergangenen Generalaudienzen des Papstes nicht mehr zu sehen war.

Wie schon am 22. und 29. Januar war auch heute Erzbischof #Gänswein bei der Generalaudienz nicht an der Seite von @Pontifex_de pic.twitter.com/M3JZuTnoOx — Tilmann Kleinjung (@TilmannKk) February 5, 2020

Vatikan: Amazonas-Synode - Zölibat beginnt zu bröckeln

Erst vor kurzem hatte es Gerüchte über einen Eklat im Vatikan zwischen Gänswein und dem Papst gegeben. Der italienische Autor Antonio Socci hatte am Mitte Januar auf seiner Facebook-Seite unter Berufung auf „glaubwürdige Quellen im Vatikan“ behauptet, dass Franziskus persönlich Gänswein zu sich gerufen habe und ihm „wütend“ befohlen habe, dass der Name Benedikts XVI. von der Titelseite des Sarah-Buchs „Aus den Tiefen unserer Herzen“ entfernt werden müsse. Der Papst, so meldete Socci, habe eine umfängliche und komplette Leugnung der Autorenschaft des emeritierten Papstes angeordnet.

Socci nannte auch einen Grund für den angeblichen Zorn des Papstes: „Tatsächlich hindert ihn diese machtvolle Erklärung von Benedikt XVI. daran, den kirchlichen Zölibat zu zertrümmern, wie er es mit dem nächsten nach-synodalen Schreiben beabsichtigt hatte.“

Soccis Fazit: „Es ist eine sehr hässliche Geschichte klerikaler Arroganz, die letztlich darauf abzielt, Benedikt XVI. mundtot zu machen.“

Nach diesem Facebook-Posting sah Gänswein sich immerhin genötigt, der „Tagespost“ eine Erklärung abzugeben: Der Bericht des Journalisten Socci sei „frei erfunden“ und „alles gelogen“, Papst Franziskus habe sich bei den Begegnungen mit ihm während dieser Woche „mit keinem Wort“ zu dem Zölibats-Buch geäußert.

Der italienische Journalist schrieb weiter, dass schließlich mit Benedikt XVI. die Kompromiss-Lösung gefunden worden sei, aus der Nennung des emeritierten Papstes als Mitautor die Formulierung „Mit einem Beitrag von Benedikt XVI.“ zu machen, da Joseph Ratzinger seinen Privatsekretär vor der „südamerikanischen Rache“ schützen wollte. Womit unmissverständlich der argentinische Papst Franziskus gemeint war. Auch diese Behauptung dementierte Gänswein.

Aufgrund der Kontroverse um den Aufsatz des emeritierten Papstes veröffentlichte Kardinal Sarah seinerseits auf Twitter einen Briefwechsel um zu belegen, dass Benedikt XVI. seine Zustimmung zu der Co-Autorenschaft gab.

Der mittlerweile beurlaubte Präfekt des Päpstlichen Hauses wird derzeit bei den öffentlichen Audienzen des Papstes von dem Regenten der Präfektur, Leonardo Sapienza, vertreten. Wann Gänswein seine Tätigkeit in der Präfektur wieder aufnehmen wird, ist laut „Tagespost“ ungewiss.

fro