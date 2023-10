Letzte Generation in Österreich: Klima-Kleber blockieren Zufahrt zum Ski-Weltcup in Sölden

Von: Karolin Schäfer

Klima-Aktivisten der „Letzten Generation Österreich“ haben eine Zufahrt zum Ski-Weltcup in Sölden blockiert. Der Verkehr staut sich.

Sölden – Sie sind vor allem für ihren zivilen Ungehorsam bekannt: Aktivisten der Klima-Gruppe „Letzte Generation“ sorgten nun erneut für Aufsehen. Mitglieder der Gruppierung in Österreich blockierten am Sonntag (29. Oktober) die wichtigste Zufahrtsstraße zum Ski-Weltcup in Sölden. „Schon bald kein Worldcup mehr“, hieß es dazu von der Bewegung beim Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter).

Klima-Kleber blockieren Zufahrt zum Ski-Weltcup: „Wir unterbrechen den fossilen Alltag in Sölden“

„Wir unterbrechen den fossilen Alltag in Sölden, weil noch viel mehr als Skifahren am Spiel steht“, teilten die Klima-Aktivisten mit. Damit will die „Letzte Generation“ aber offenbar keine Ski-Fans verärgern, sondern die Klima-Politik der österreichischen Regierung in die Verantwortung ziehen.

„Weltcup feiern ist kein Verbrechen, die Klima-Ignoranz der Regierung schon“, prangerten die Aktivisten an. Deshalb habe man die Hauptzufahrt zur Piste stillgelegt. Ein Video bei X zeigt, wie drei Aktivisten auf dem Boden sitzen und sich gegenseitig festhalten – über ihre Arme sind Rohre gestülpt.

„Letzte Generation“ blockiert Zufahrt zum Ski-Weltcup: Verkehr kommt zum Erliegen

Der Verkehr kam kurzzeitig zum Erliegen. Nach Angaben der dpa hat die Polizei die Aktion aber wieder schnell beendet. Der Saisonauftakt des Ski-Weltcups wird schon seit Jahren von einer großen Umweltdebatte begleitet. In Sölden stand am Sonntag der Riesenslalom der Herren auf dem Programm.

Erst kürzlich klebten 150 Aktivisten der „Letzten Generation“ auf der Straße und sorgten für eine Massenblockade. Immer wieder werden Mitglieder der Klima-Bewegung zu Rekordstrafen verurteilt. (kas/dpa)