Klimaaktivisten von Professor (77) erschossen, weil sie Straße blockieren

Von: Romina Kunze

Seit Wochen halten in Panama Proteste gegen von der Regierung geplanten Bergbau an. Bei einer Straßenblockade kam es nun zu einem tödlichen Zwischenfall; zwei Umweltaktivisten wurden erschossen. © Arnulfo Franco/dpa

Seit Wochen protestieren in Panama Umweltaktivisten gegen geplanten Bergbau. Eine Straßenblockade eskalierte, ein 77-Jähriger erschoss zwei Aktivisten.

Chame / München – Eine Szene, wie man sie auf Straßen in Deutschland, aber auch andernorts schon oft gesehen hat: Wütende Bürger und Klimaaktivisten stehen sich bei einer Straßenblockade gegenüber und liefern sich Wortgefechte. Immer öfter kommt es auch zu Gewaltausbrüchen gegen die Demonstranten, sie werden teils bespuckt oder mit Eiern beworfen.

In Panama ist eine solche Situation nun vollkommen eskaliert, ein aufgebrachter Autofahrer diskutierte heftig mit den Protestierenden. Dann zog er eine Waffe – und erschoss kaltblütig zwei Demonstranten.

Aufgebrachter Autofahrer und Aktivisten diskutieren minutenlang – dann fallen Schüsse

Bei dem mutmaßlichen Todesschützen handelt es sich laut der örtlichen panamaischen Nachrichten-Plattform Newsroom Panama um einen 77-Jährigen mit doppelter Staatsbürgerschaft. Neben dem panamaischen Pass besitze der Mann auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft.

Mehrere Videos im Netz zeigen den erschreckenden Vorfall bei einer Straßensperre auf der Panamericana (panamaischen Schnellstraße). Die Aufnahmen zeigen, wie der Mann – nach örtlichen Informationen ein Professor und Anwalt – aus seinem Fahrzeug aussteigt und seelenruhig auf die Demonstranten zugeht. Eine Waffe trägt er zu diesem Zeitpunkt nicht sichtbar. Er beginnt eine Diskussion mit den Demonstranten, wirkt noch immer recht gefasst dabei.

Entnervt greift der 77-Jährige auf einmal in seine Hosentasche und zieht eine Handfeuerwaffe heraus. Noch immer diskutieren beide Seiten, während der Autofahrer mit der Pistole in der Hand herumwedelt, diese teilweise auf die Aktivisten richtet und ein Demonstrations-Banner beseitigt. Über Minuten scheinen sich der aufgebrachte Autofahrer und die Demonstranten auszutauschen. Dann ist ein Knall zu hören, gefolgt von Geschreie. Der Mann drückt ab, erschießt wohl gezielt zwei Aktivisten.

Bevölkerung in Panama in Aufruhr: Das steckt hinter den Protesten der Umweltaktivisten

Eines der beiden Opfer soll den örtlichen Medien zufolge noch vor Ort gestorben sein, das andere erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Dabei soll es sich um einen Pädagogen und den Ehemann einer Lehrerin gehandelt haben, die wie etliche andere Menschen gegen ein umstrittenes Bergbaugesetz demonstriert hatten.

Seit Wochen kommt es in Panama zu Protesten und mitunter heftigen Ausschreitungen gegen das Vorhaben des Staates. Am 20. Oktober unterzeichnete die Regierung eine Vereinbarung, die einem kanadischen Unternehmen für jährlich 375 Millionen Dollar mindestens 20 Jahre das Recht auf Kupferabbau und an anderen Bodenschätzen zusichert. Die Demonstranten kritisieren, dass der Vertrag zuungunsten der eigenen Bevölkerung ausfalle und befürchten Umweltverschmutzung sowie eine Verunreinigung des Trinkwassers.

Laut Angaben von inländischen Wirtschaftsverbänden hätten die Demonstrationen und überall im Land errichteten Straßensperren zu täglichen Verlusten von bis zu 80 Millionen Dollar geführt. Landesweit mussten Schulen geschlossen bleiben, rund 150.000 Arzttermine konnten nicht wahrgenommen werden.

Mutmaßlicher Todesschütze fiel schon einmal auf

Der vermeintliche Schütze wurde von der Polizei noch vor Ort festgenommen und wurde abgeführt. Ihm wird ein Tötungsdelikt und unerlaubter Waffenbesitz vorgeworfen. Der Besitz und das Tragen einer Handfeuerwaffe sind in Panama nicht verboten, doch dies erfordert eine Genehmigung. Laut Angaben des Auswärtigen Amts sind Waffen in Panama weit verbreitet, es kommt vermehrt zum illegalen Einsatz.

Der 77-Jährige soll bereits in der Vergangenheit auffällig geworden sein. Laut Informationen der Bild sei er 2005 bei einer Razzia in einer Wohnung in der Landeshauptstadt, Panama City, festgenommen worden. Dabei soll es auch um einen Verstoß gegen das geltende Waffengesetz gegangen sein, die Vorwürfe wurden allerdings fallen gelassen.

Auch Deutschland steht unter dem Schock von Waffengewalt, nachdem binnen zwei Tagen an mehreren Schulen ein Großaufgebot der Polizei ausrücken musste. In Hamburg sollen Schüler eine Lehrerin mit einer Pistole bedroht haben. In Offenburg steht ein 15-Jähriger unter Verdacht, seinem Mitschüler gezielt in den Kopf geschossen zu haben. Das Opfer starb. (rku)