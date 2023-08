Klima-Kleber aus eigenem Haus geschleift: Präventiv-Maßnahme sorgt bei Jurist im ZDF für Stirnrunzeln

Von: Ulrike Hagen

Der Kampf zwischen Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ und der Staatsgewalt erreicht neue Dimensionen. Ein Coup der Regensburger Polizei ging nach hinten los, berichtet das ZDF.

Regensburg – Auf den Straßen brennt es. Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ blockieren Hauptverkehrsadern, kleben sich fest, bringen den Verkehr zum Erliegen – und spalten mit ihrem Protest ganz Deutschland. Auch am Donnerstag (17. August) blockierten Aktivisten in Nürnberg und Fürth wieder mehrere Straßen.

Ein gefundenes Fressen für Medien, die sich hungrig auf die zusehends außer Kontrolle geratenen Reaktionen auf den Protest stürzen. Gerade erst zeigte eine ARD-Doku, wie Passanten in Berlin auf Klima-Aktivisten losgehen. Nun wurde eine neue Eskalationsstufe, die „präventive Ingewahrsamnahme“ eines Regensburgers, die zum Bumerang für die Staatsgewalt wurde, Thema eines ZDF-Beitrages.

In Regensburg klebten sich Klimaaktivisten auf der Straße fest. Im Vorfeld war ein Mann in Präventivgewahrsam genommen worden. © IMAGO / Manfred Segerer

Klimaaktivist aus eigenem Haus geschleift – Maßnahme geht für Polizei nach hinten los

Die erst 2021 gegründete „Letzte Generation“ setzt regelmäßig Sitzblockaden auf Straßen ein, um auf die Auswirkungen des Klimawandels aufmerksam zu machen. Kürzlich wurden 43 Aktivisten in Würzburg festgenommen, nachdem sie unangemeldet die B19 blockiert hatten. Wohlgemerkt: nach dem Protest. Die „Ingewahrsamnahme“ des Regensburgers Simon Lachners, über den nun auch das ZDF berichtet, erfolgte schon in vorauseilendem Gehorsam. In dem Beitrag schildert Lachner, wie zwei Kriminalbeamte vor seiner Tür standen, um den Aktivisten vor Protestbeginn mitzunehmen „präventiv“, wie die Beamten erklärten.

Vor Protesten in Regensburg: Klimaaktivist in Präventivhaft genommen

In Videoaufnahmen, die bereits im Juni auf Twitter gepostet wurden, ist zu sehen, wie Lachner weggeschleift wird. Das Paradoxe: Die Maßnahme ging offenbar für die Staatsgewalt nach hinten los, denn die Proteste wurden damit nicht verhindert: Die Aktivisten klebten sich in Regensburg auf der Fahrbahn fest. Doch was das harte Durchgreifen bewirkt hat, sind kritische Äußerungen von vielen Seiten – auch von Strafrechtlern.

„Der Präventivgewahrsam schießt massiv über das Ziel, was man erreichen will, hinaus“, erklärt Jurist Felix Hanschmann im ZDF-Beitrag. „Natürlich ist es effektiv, aber wenn ich mich auf die Argumentationslogik einlasse, dann ist es das Effizienteste, sie zeitlich unbegrenzt wegzusperren, weil dann klar ist, dass sie sich überhaupt gar nicht mehr festkleben können“, so der Professor an der Bucerius Law School und ergänzt: „Das kann aber ja in einem Rechtsstaat nicht die Antwort sein.“

Aus dem Gesetz über die Aufgaben und Befugnisse der Bayerischen Polizei Art. 17

Gewahrsam

(1) Die Polizei kann eine Person in Gewahrsam nehmen, wenn

1.

das zum Schutz der Person gegen eine Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist, insbesondere weil die Person sich erkennbar in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand oder sonst in hilfloser Lage befindet,

2.

das unerlässlich ist, um die unmittelbar bevorstehende Begehung oder Fortsetzung einer Ordnungswidrigkeit von erheblicher Bedeutung für die Allgemeinheit oder einer Straftat zu verhindern; die Annahme, dass eine Person eine solche Tat begehen oder zu ihrer Begehung beitragen wird, kann sich insbesondere darauf stützen, dass

a)

die Person die Begehung der Tat angekündigt oder dazu aufgefordert hat oder Transparente oder sonstige Gegenstände mit einer solchen Aufforderung mit sich führt; dies gilt auch für Flugblätter solchen Inhalts, soweit sie in einer Menge mitgeführt werden, die zur Verteilung geeignet ist,

b)

bei der Person Waffen, Werkzeuge oder sonstige Gegenstände aufgefunden werden, die ersichtlich zur Tatbegehung bestimmt sind oder erfahrungsgemäß bei derartigen Taten verwendet werden, oder ihre Begleitperson solche Gegenstände mit sich führt und sie den Umständen nach hiervon Kenntnis haben musste, oder

c)

die Person bereits in der Vergangenheit mehrfach aus vergleichbarem Anlass bei der Begehung von Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung für die Allgemeinheit oder Straftaten als Störer betroffen worden ist und nach den Umständen eine Wiederholung dieser Verhaltensweise zu erwarten ist. Quelle: Bayerische Staatskanzlei

Präventive Ingewahrsamnahme ursprünglich Mittel im Kampf gegen Terrorismus

Tatsächlich ist das Mittel des präventiven Gewahrsams nach Paragraf 17 des Bayerischen Polizeigesetzes ursprünglich ein Mittel zur Terrorismusbekämpfung. In anderen Bundesländern wird teilweise noch strenger gegen die jungen Klimaaktivisten vorgegangen. Das bisher drastischste Urteil wurde im April in Baden-Württemberg gefällt: Drei Aktivisten der „Letzten Generation“ wurden aufgrund von Blockadeaktionen zu mehreren Monaten Haft verurteilt – nicht, wie bis dahin üblich, zu Geldstrafen verdonnert.