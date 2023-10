6 Zustände, die unsere Erde bedrohen – und wo du sie jetzt schon in Deutschland bemerkst

Die UN-Universität in Bochum bestimmt sechs Klima-Probleme, die besonders gravierend sind. Alle von ihnen bemerken wir bereits in Deutschland.

Die Klimakatastrophe betrifft uns alle. Ein Bericht der UN-Universität in Bochum zeigt, wie brenzlig die Lage ist. In sechs Kategorien beschreibt der Bericht, welche Bereiche dem Leben auf der Erde gefährlich werden könnten. Es gibt wenig Überraschungen: Es braucht eine weltweite Kehrtwende, um Schlimmeres zu verhindern.

Die Erde wird von 6 Klima-Problemen bedroht, die wir auch in Deutschland schon bemerken können. © Foto: imago/Reichwein

Manchmal ist es schwer, die gravierenden Folgen der Klimakrise in unserem Alltag greifbar zu machen. Deshalb haben wir zu jedem der sechs Punkte Beispiele aus Deutschland herausgesucht, die jeder von uns beobachten kann. Die gute Nachricht: Nicht jedes Klima-Problem betrifft Deutschland mit all seiner Härte. Die schlechte Nachricht: Jeden der Punkte kann man in Deutschland schon beobachten.

Die Prognosen (und Bestandsaufnahmen) zur Klimakrise sind wie immer ziemlich düster. Falls dich sowas runterzieht, solltest du dir gut überlegen, wie viel du liest. Es ist unheimlich wichtig, über die Klimakatastrophe informiert zu sein. Es ist aber auch unheimlich wichtig, auf die eigene Psyche und mentale Gesundheit zu achten. Das kannst du tun, wenn du unter Klimaangst leidest.

1. Es wird unerträglich heiß

Menschen können nur bis zu einer gewissen Hitze überleben. Außerdem haben vor allem Armutsbetroffene keinen Zugang zu Klimaanlagen und anderen Erfrischungen, die Hitze für uns erträglich machen. Laut dem UNU-Bericht sind seit dem Jahr 2000 500.000 überschüssige Todesfälle wegen Hitze verzeichnet worden. Vor allem im Nahen Osten und in Südasien werden zukünftig regelmäßig Hitzewellen Temperaturen erreichen, die Leben unmöglich machen.

Was du davon merkst:

Auch in den gemäßigten Breiten Deutschlands wird es immer heißer. Im Jahr 2022 sind laut RKI in Deutschland 4500 Menschen an übermäßiger Hitze gestorben. Der September 2023 war der wärmste September seit Beginn der Aufzeichnungen. Zwar drohen in Deutschland keine Hitzewellen mit ähnlichem Ausmaß wie im Nahen Osten und Südasien, doch gefährlich viel wärmer wird es auch hier.

2. Immer schneller werdendes Artensterben

Bei diesen Zahlen läuft es einem kalt den Rücken herunter: In den letzten 100 Jahren sind laut UNU-Bericht über 400 Wirbeltiere ausgestorben. Und es geht immer schneller, denn: Artensterben führt zu noch mehr Artensterben, weil das Ökosystem aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Die Folgen sind gravierend: Im schlimmsten Fall kollabiert unser gesamtes Ökosystem durch eine Kettenreaktion.

Was du davon merkst:

Vom Artensterben ist auch Deutschland betroffen. 75 Prozent der Insektenarten sind hierzulande verloren gegangen. Auch die Vögel- und Bienenbestände sind in Gefahr. Nicht nur gefühlt sieht man immer weniger Schmetterlinge. Das ist nicht nur traurig, sondern ein massives Problem für uns und unser Ökosystem.

3. Fehlendes Grundwasser

Laut dem UNU-Bericht werden 21 von 37 der wichtigsten Grundwasserreserven weltweit schneller geleert, als sie sich auffüllen können. Die Folgen sind gravierend und reichen von mangelnder Nahrungs- und Wasserversorgung bis zu Artensterben. Auch Deutschland hat in den letzten 20 Jahren 15,2 Milliarden Tonnen Wasser verloren. Trotzdem ist ein kritischer Kipppunkt hierzulande noch nicht erreicht. „Deutschland ist weit von einem ‚nationalen Problem‘ entfernt“, sagt der Hydrologe Jörg Dietrich.

Was du davon merkst:

Trinkwassermangel ist auch in Deutschland ein immer wichtigeres Thema. Viele Städte haben inzwischen Trinkwasserampeln eingeführt, die anzeigen, wie es um die Wasserversorgung steht. Wenn die Ampel auf Rot steht, darf tagsüber nicht mehr gegossen werden. Pools sollen leer und Autos ungewaschen bleiben. Damit wollen Gemeinden versichern, dass genug Wasser für zum Beispiel Löschfahrzeuge der Feuerwehr verfügbar ist.

4. Das Eis der Gletscher schmilzt

Alle Gletscher der Erde schmelzen laut UNU-Bericht. Nicht nur das: Sie schmelzen immer schneller. Sie schmelzen in die Flüsse, an denen wir unsere Städte bauen. Zuerst merken wir das durch starke Überschwemmungen. Dann wird das Wasser aber immer weniger, wenn es immer weniger Eis gibt, das schmelzen kann. Die Folgen davon sind vielfältig und an dieser Stelle seien nur 3 Beispiele genannt: Umweltkatastrophen, Lebensraumverlust, Wassermangel.

Was du davon merkst:

In den deutschen Alpen gibt es noch ganze vier Gletscher. Immer neue Temperaturrekorde bringen sie jedes Jahr mächtig ins Schwitzen. Unseren fünften Gletscher haben wir erst letztes Jahr verloren: Der Südliche Schneeferner war im September so sehr geschrumpft, dass ihm der Gletscherstatus aberkannt wurde. Wer also deutsche Gletscher sehen will, sollte sich beeilen, bevor sie komplett geschmolzen sind. Vorher-Nachher-Bilder von schrumpfenden Gletschern findest du hier.

5. Der Weltraum wird immer voller

Nicht nur unser Umgang mit der Erde ist problematisch, auch der mit dem Weltraum. Laut UNU-Bericht könnten bis 2030 100.000 neue Raumflugkörper in unsere Umlaufbahn geschossen werden. Umso mehr Objekte sich dort befinden, umso wahrscheinlicher ist die Kollision solcher Körper, die bereits heute gelegentlich passiert. Wenn durch diese Kollisionen zu viel Müll entsteht, wäre der Raum um unseren Planeten irgendwann nicht mehr nutzbar. Für Wetterprognosen, Forschung oder Satellitenempfang für Telefon und Internet wäre das ein großes Problem.

Was du davon merkst:

Immer mehr Satelliten kann man auch am deutschen Nachthimmel entdecken. Besonders die Starlink-Satelliten von Elon Musks Firma SpaceX, die Internet in entlegene Regionen der Erde bringen, sind als Lichterketten am Himmel zu sehen. Warum Forscher und Forscherinnen Probleme mit den Starlink-Satelliten haben, erfahrt ihr hier.

Starlink über Neuhof © Emma Koppenhöhl

6. Die Zukunft wird unversicherbar

Wohl das abstrakteste der sechs Klima-Probleme ist die Unversicherbarkeit vieler Orte der Erde. Wenn es wegen Katastrophen wie Überflutungen unmöglich wird, mit Versicherungen Geld zu verdienen, stehen Menschen vor großen Problemen. Alleine können sie die hohen verursachten Kosten oft nicht stemmen. Vor allem Armutsbetroffene können ebenso schlecht ihre Häuser verlassen und in sicherere Regionen ziehen. Alleine in Australien schätzt UNU bis 2030 über 500.000 Häuser als unversicherbar ein.

Was du davon merkst:

Bei uns gibt es bislang keine Regionen, die in absehbarer Zeit komplett unversicherbar sein werden. Trotzdem sind spätestens seit den Überschwemmungen im Ahrtal verpflichtende Versicherungen gegen elementare Schäden im Gespräch. Mit 40,5 Milliarden Euro Kosten war diese Katastrophe das teuerste Extremwetterereignis der deutschen Geschichte. Die Klimakatastrophe kostet uns alle also bereits jetzt sehr viel Geld.

