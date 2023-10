„Kein Planet, keine Gesundheit“: Tausende protestieren in der Schweiz für mehr Klimagerechtigkeit

Teilen

Massenprotest in der Schweiz für besseren Klimaschutz. 60.000 Menschen sind vor den Parlamentswahlen auf die Straße gegangen.

Bern – Die Menschenmassen seien deutlich zu groß für den Bundesplatz in Bern gewesen, berichtet der Schweizer Nachrichtensender SRF unter Berufung auf Reporter einer Nachrichtenagentur. Als die ersten Teilnehmer:innen die rund 1,3 Kilometer lange Strecke zurückgelegt hatten, wären die letzten noch nicht einmal gestartet gewesen. Zehntausende haben an der nationalen Klimademo in der Schweiz teilgenommen.

Tausende demonstrieren in der Schweiz für mehr „Klimagerechtigkeit“ © VALENTIN FLAURAUD/afp

Klima-Demo in der Schweiz: Tausende Menschen gegen für Klimagerechtigkeit und besseren Klimaschutz auf die Straße

Die Wut über die „Untätigkeit in der Klimapolitik und die verheerenden und tödlichen Folgen der Klimakrise“ habe Menschen aller Altersgruppen mobilisiert, erklärten die Organisatoren des Protestes am Samstag (30. September). Ihren Angaben zufolge waren 60.000 Menschen dem Aufruf der Klima-Allianz Schweiz gefolgt, die Polizei machte zunächst keine Angaben zur Teilnehmerzahl.

Die Gletscher schmelzen – So verändert der Klimawandel die Erde Fotostrecke ansehen

„Kein Planet, keine Gesundheit“

Die Demonstrant:innen forderten ein Ende der Umweltzerstörung und die Einhaltung der Ziele des Pariser Klimaabkommens. Sie trugen Plakate mit Aufschriften wie „Kein Planet, keine Gesundheit“ oder „Klimagerechtigkeit jetzt“. Nach einem Marsch durch die Straßen von Bern besetzten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Demo den großen Platz vor dem Bundeshaus, dem Sitz der Regierung und des Parlaments.

Revision des CO₂-Gesetzes in der Schweiz in der Kritik

„No Planat, no health“ steht auf Schildern bei einer Demo für mehr Klimagerechtigkeit in der Schweiz. © VALENTIN FLAURAUD/afp

Die Organisatoren prangerten insbesondere die von der Regierung vorgeschlagene Revision des CO₂-Gesetzes an, das ihrer Ansicht nach diese Woche von den Parlamentariern verwässert wurde. Das neue Schweizer Klimaschutzgesetz wurde als große Schritt in der Klimapolitik gefeiert. Im fr.de-Interview forderte der Schweizer Politologen Pascal Sciarini ein „Anreizsystem für die Energiewende“.

Eine Abstimmung über den Gesetzentwurf steht noch aus. Er sieht vor, dass die Schweiz etwa zwei Drittel der Emissionssenkungen von Treibhausgasen im eigenen Land und das restliche Drittel im Ausland umsetzt. Ein Sprecher des Klima-Bündnisses kritisierte, dies sei „eine neue Möglichkeit für die Schweiz, sich vor eigenen Anstrengungen zu drücken“.

Das 2015 geschlossene Pariser Klimaabkommen sieht vor, die Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad, möglichst aber auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Schweiz wählt Ende Oktober neues Parlament

Am 22. Oktober wählt die Schweiz ein neues Parlament. Das Klima und der Klimawandel sind zwar nach wie vor eine der Hauptsorgen der Schweizerinnen und Schweizer, das Thema spielte aber im Wahlkampf bisher eher eine untergeordnete Rolle. Einer Anfang September vom öffentlich-rechtlichen Schweizer Sender RTS veröffentlichten Umfrage zufolge können die Grünen diesmal nicht an ihren Erfolg vor vier Jahren anknüpfen. Auch die Grünliberale Partei muss demnach mit Verlusten rechnen. (afp/ml)