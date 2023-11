Klimawissenschaftler verweisen verzweifelt auf „Klimanotstand“ und „Klimakrise“

Früher haben Wissenschaftler Ausdrücke wie „Klimakrise“ vermieden – Jetzt nicht mehr

Wissenschaftler weisen immer verzweifelter auf die Klimakrise hin (Symbolbild). © Christian Ohde/Imago

Die Klimakrise ist akut geworden – und die Forschung ändert ihre Sprache. Jetzt ist von „Klimanotstand“ und „Klimakrise“ die Rede – aus wichtigen Gründen.

Bill Ripple war nie ein Aktivist gewesen. Der Ökologe von der Oregon State University hatte seine Karriere damit verbracht, durch die Hügel und Canyons des Yellowstone-Nationalparks zu wandern und die Gesundheit von Wölfen und anderen großen Fleischfressern zu beobachten. Er war auch kein besonders offener Mensch: Als Student war er so besorgt über die Teilnahme an einem Debattierkurs, dass er überlegte, sein Studium abzubrechen und auf die Farm seiner Familie zurückzukehren.



Doch dann sah Ripple im Jahr 2018 Bilder einer Stadt namens Paradise, Kalifornien, die durch einen Waldbrand völlig zerstört wurde. Die Häuser waren in den Flammen verschwunden; alles, was übrig blieb, waren verbogene Metall- und Glasbrocken. Ripple begann, eine neue wissenschaftliche Arbeit zu schreiben. Er nannte sie: „Die Warnung der Weltwissenschaftler vor einem Klimanotstand“. Er schickte es an Kollegen, um zu sehen, ob sich jemand daran beteiligen wollte. Als das Papier 2019 in der Zeitschrift Bioscience veröffentlicht wurde, hatte es bereits 11.000 Unterschriften von Wissenschaftlern aus aller Welt - inzwischen sind es mehr als 15.000.

„Mein Leben hat sich komplett verändert“, sagt Ripple. Er ist das Thema eines 30-minütigen Dokumentarfilms der Oregon State University; er erhält ständig Medienanfragen und Aufrufe zur Zusammenarbeit von Wissenschaftlern aus aller Welt. Letzte Woche veröffentlichte er eine neue Arbeit über den Zustand des Klimasystems. Sie trägt den Titel „Entering Uncharted Territory“.



„Wissenschaftler sind eher bereit, sich zu äußern“, so Ripple. „Als Gruppe waren wir in der Vergangenheit ziemlich zögerlich“. Aber er fügte hinzu: „Ich habe das Gefühl, dass Wissenschaftler eine moralische Verpflichtung haben, die Menschheit zu warnen.“



Klimawissenschaftler verweisen verzweifelt auf „Klimanotstand“ und „Klimakrise“

Nach einigen Jahren mit Rekordtemperaturen und extremen Wetterereignissen ist Ripples Erfahrung ein Zeichen dafür, wie Klimawissenschaftler - die sich früher aus der Öffentlichkeit zurückgehalten haben - jetzt eine schrille Sprache verwenden, um die Erwärmung des Planeten zu beschreiben. Verweise auf den „Klimanotstand“ und die „Klimakrise“, die früher vor allem von Aktivistengruppen wie der britischen Extinction Rebellion oder der US-amerikanischen Sunrise-Bewegung verwendet wurden, häufen sich in der wissenschaftlichen Literatur. In der Zwischenzeit ist die Kommunikation der Wissenschaftler mit den Medien und der Öffentlichkeit immer verärgerter geworden - und verzweifelter.

Am Montag veröffentlichten Wissenschaftler ein Papier, aus dem hervorgeht, dass das weltweite „Kohlenstoffbudget“ - die Menge an Treibhausgasemissionen, die die Welt noch ausstoßen kann, ohne dass die globalen Temperaturen um mehr als 1,5 Grad Celsius steigen - um ein Drittel geschrumpft ist. Bei den derzeitigen Emissionsniveaus hat die Welt nur noch 6 Jahre Zeit, um diese Temperaturgrenze zu überschreiten.

„In der wissenschaftlichen Literatur gibt es keine technischen Szenarien, die belegen würden, dass dies tatsächlich möglich ist, oder die auch nur beschreiben könnten, wie dies möglich wäre“, sagte Joeri Rogelj, Klimawissenschaftler am Imperial College London, in einem Telefonat mit Reportern.



Temperaturen im Jahr 2023 sind „sehr schwer zu rationalisieren“

Tim Lenton, einer der Co-Autoren von Ripples jüngster Arbeit und Professor für Erdsystemwissenschaften an der Universität Exeter, sagte, dass die Temperaturen im Jahr 2023 so weit jenseits der Norm liegen, dass „sie sehr schwer zu rationalisieren sind“. „Das passt nicht in ein einfaches statistisches Modell“, sagte er.



Lenton sagte, er habe keine Angst davor, Begriffe wie „Notfall“ oder „Klima- und Umweltkrise“ zu verwenden. „Wenn man zu einem Politiker ‚dringend‘ sagt, ist das nicht wirklich genug“, sagte er.



Die Sprache hat auch in akademischen Publikationen Einzug gehalten. Noch im Jahr 2015 enthielten nur 32 Artikel in der Forschungsdatenbank Web of Science den Begriff „Klimanotstand“. Im Jahr 2022 enthielten 862 Artikel diesen Begriff.



Das war nicht immer so. In den 2000er und sogar noch in den frühen 2010er Jahren scheuten die meisten Wissenschaftler davor zurück, Aussagen zu machen, die als „politisch“ angesehen werden könnten. Jacquelyn Gill, Professorin für Klimawissenschaften und Paläoökologie an der University of Maine, sagte, dass sie während ihrer Promotion in den späten 2000er Jahren von hochrangigen Wissenschaftlern davor gewarnt wurde, im Umgang mit den Medien oder der Öffentlichkeit von der Wissenschaft abzuweichen.



Die Kommunikation der Klimawissenschaftler hat sich verändert

„Uns wurde aktiv gesagt, wenn wir anfangen, über Lösungen zu sprechen, wenn wir anfangen, über die politischen Auswirkungen unserer Arbeit zu sprechen, dann haben wir unsere angebliche ‚wissenschaftliche Neutralität‘ aufgegeben“, so Gill. „Und dann werden die Leute uns nicht mehr vertrauen, was die Wissenschaft angeht.



Susan Joy Hassol, eine Expertin für Wissenschaftskommunikation, die seit Jahren mit Klimaforschern zusammenarbeitet, sagt, dass die Klimawissenschaftler selbst vor einem Jahrzehnt unsicher waren, welche Rolle sie bei der Kommunikation der Gefahren steigender Temperaturen spielen sollten. „Ich denke, dass zumindest einige von ihnen der Meinung waren, dass Wissenschaftler durch IPCC-Berichte kommunizieren“, sagte Hassol und bezog sich dabei auf den Zwischenstaatlichen Ausschuss für Klimaänderungen der Vereinten Nationen. „Wir machen unsere Wissenschaft, wir veröffentlichen, wir stellen diese Berichte zusammen, und es liegt an den anderen, zuzuhören.“



Jetzt habe sich das geändert. „Wir haben dieses Stadium der Krise erreicht“, sagte sie.



Die Auswirkungen des Klimawandels eskalieren – und Wissenschaftler ändern ihre Sprache

Es ist nicht nur die Tatsache, dass die Emissionen immer noch nicht zurückgehen - oder dass die Politik nicht schnell genug auf die Herausforderung reagiert hat. (Die Kohlendioxidemissionen im Zusammenhang mit der Energienutzung sind selbst nach dem kurzen Rückgang der Covid-19-Pandemie weiter angestiegen.) Da die Auswirkungen des Klimawandels eskalieren, haben die Wissenschaftler ihre Sprache geändert, um der Situation gerecht zu werden.



Wenn es um Begriffe wie „Klimanotstand“ geht, sagt Gill, „geht es um ein bisschen Strategie und viel Ehrlichkeit“. Während die Klimawissenschaftler immer noch darüber diskutieren, ob sich die Erwärmung beschleunigt, fügte sie hinzu: „Es ist klar, dass die Auswirkungen spürbarer und deutlicher werden.“



Hassol sagte, dass der Wandel einfach ist. In den 2000er Jahren habe der Klimawandel noch nicht das Ausmaß eines Notfalls erreicht, sagte sie. Sie erinnert sich an einen Bericht aus dem Jahr 2009, die sogenannte Kopenhagener Diagnose, in der die bisherigen Erkenntnisse der Klimawissenschaft analysiert und Vorschläge gemacht wurden, wie man die Netto-Null-Emissionen erreichen könnte. Wenn die Regierungen der Welt schnell gehandelt hätten, hätte die Welt ihre Emissionen nur um etwas mehr als 3 Prozent pro Jahr senken müssen. „Wir nannten das den Hasenpfad“, erinnerte sich Hassol.

Selbst die beste Kommunikation der Welt reicht nicht aus

Würden die Regierungen dagegen erst 2020 mit dem Übergang beginnen, müssten die Kürzungen viel stärker ausfallen - bis zu 9 Prozent pro Jahr. „Wir nannten das den doppelschwarzen Diamanten“, sagte sie. Trotz der kurzen Atempause bei den CO2-Emissionen während der Pandemie hat sich die Entwicklung der Menschheit immer mehr in Richtung des doppelten schwarzen Diamanten bewegt.



Gleichzeitig ist vielen Wissenschaftlern klar, dass selbst die beste Kommunikation der Welt nicht ausreicht, um die Trägheit eines auf fossilen Brennstoffen basierenden Systems - und den Widerstand verschiedener Öl- und Gasunternehmen - zu überwinden.



„Das Problem ist nicht, dass die Wissenschaftler nicht klar genug kommuniziert haben“, sagte Hassol. „Wir haben verdammt deutlich kommuniziert. Jeder, der die Botschaft hören wollte - sie war da.“



Chico Harlan hat zu diesem Bericht beigetragen.

Zur Autorin Shannon Osaka ist eine Klimareporterin, die für die Washington Post über Politik, Kultur und Wissenschaft berichtet. Bevor sie zur Post kam, war sie Klimareporterin bei der gemeinnützigen Umweltorganisation Grist.

